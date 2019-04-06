Як налаштуватися на роботу навесні: 5 секретів





Відсутність сонця дає про себе знати, і ми хочемо перебувати на вулиці до самого заходу. Однак, весна – це не привід закинути справи.







Режим сну



Коли приходить весна, то хочеться подовше перебувати на вулиці, через що справи по дому можуть затягнутися, і ми лягаємо спати на кілька годин пізніше. Для того, щоб наступного дня бути ефективним на роботі, необхідно дотримуватися режиму. Якщо ви звикли лягати спати о 23.00 і прокидатися о 7 ранку, то не варто скасовувати це правило через весняну погоду.



Спорт



Один із головних секретів. 15 хвилин ранкової зарядки подарують вам бадьорість на весь день, а в поєднанні з контрастним душем ви відчуєте себе енергійними та життєрадісними.



Відмова від соцмереж



Для багатьох це складніше ніж зайнятися спортом, але візьміть за правило не заходити в соцмережі до обіду, це дозволить вам заощадити дуже багато часу. Але, якщо ви все ж сильна духом людина, то спробуйте замінити соцмережі прогулянками на вулиці. Корисно, як не подивися.



Відпочинок на роботі



Якщо ви працюєте 8 годин, то 3 короткі перерви вам просто необхідні. Виходьте на вулицю поговорити з колегою або просто пройтися навколо будівлі. Це допоможе сконцентруватися і додасть нових сил.



Планування робочого дня



Головне – робити складну роботу вранці. Якщо відкладати її на кінець дня, то можна не встигнути впоратися як з роботою, так і з весняними емоціями.



Також психологи рекомендують відкривати в робочому приміщенні вікна. Це допоможе вам відчути свободу і невимушену атмосферу. І не забувайте приймати вітаміни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну прийшла довгоочікувана весна і нам все складніше взяти себе в руки і сконцентруватися на робочих моментах.Відсутність сонця дає про себе знати, і ми хочемо перебувати на вулиці до самого заходу. Однак, весна – це не привід закинути справи. Факти ICTV підготували для вас 5 простих порад від психологів, які допоможуть налаштуватися на робочий лад, коли за вікном все цвіте й пахне.Коли приходить весна, то хочеться подовше перебувати на вулиці, через що справи по дому можуть затягнутися, і ми лягаємо спати на кілька годин пізніше. Для того, щоб наступного дня бути ефективним на роботі, необхідно дотримуватися режиму. Якщо ви звикли лягати спати о 23.00 і прокидатися о 7 ранку, то не варто скасовувати це правило через весняну погоду.Один із головних секретів. 15 хвилин ранкової зарядки подарують вам бадьорість на весь день, а в поєднанні з контрастним душем ви відчуєте себе енергійними та життєрадісними.Для багатьох це складніше ніж зайнятися спортом, але візьміть за правило не заходити в соцмережі до обіду, це дозволить вам заощадити дуже багато часу. Але, якщо ви все ж сильна духом людина, то спробуйте замінити соцмережі прогулянками на вулиці. Корисно, як не подивися.Якщо ви працюєте 8 годин, то 3 короткі перерви вам просто необхідні. Виходьте на вулицю поговорити з колегою або просто пройтися навколо будівлі. Це допоможе сконцентруватися і додасть нових сил.Головне – робити складну роботу вранці. Якщо відкладати її на кінець дня, то можна не встигнути впоратися як з роботою, так і з весняними емоціями.Також психологи рекомендують відкривати в робочому приміщенні вікна. Це допоможе вам відчути свободу і невимушену атмосферу. І не забувайте приймати вітаміни.

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