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Через невиплачену зарплату після звільнення рівнянин «замінував» два молоковоза

Через невиплачену зарплату після звільнення рівнянин «замінував» два молоковоза
Повідомлення про два замінованих молоковози, які рухаються автодорогою «Київ-Чоп» із Новоград-Волинська до міста Дубна, де і мають вибухнути, до поліції надійшло сьогодні, шостого квітня, близько 17 години вечора.

Мінер, який представився жителем Хмельниччини, запевнив, що у минулому був сапером, тому достеменно знає, що робить, - повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Завдяки професійним діям правоохоронців, починаючи від оперативного чергового, який чітко скоординував роботу усіх служб, вдалося викрити зловмисника.

Працівники вибухотехнічного відділу ГУНП вже мчали у Дубно на територію місцевого заводу, де мав статися вибух.

У цей час активно працювали й інші служби. Оперативники з’ясували, що насправді телефонний дзвінок був здійснений із Корецького району, а не із Хмельницької області, як повідомляв «мінер», аби збити з пантелику правоохоронців. Орієнтування для розшуку зловмисника і пошуки молоковозів отримали всі екіпажі патрульної поліції, які, передусім, були скоординовані на загальнодержавну дорогу міжнародного значення.

Уже через кілька годин «заявника» розшукали патрульні поліцейські на одній із АЗС. Ним виявився 53-річний житель села Крилів Корецького району. Із його слів, два тижні тому він ще працював на молокопереробному заводі і, начебто, йому не виплатили заробітну плату за цей період. Однак поліцейські з’ясували, що жоден молоковоз сьогодні не виходив на зміну.

Через невиплачену зарплату після звільнення рівнянин «замінував» два молоковоза


Відповідно до медичного освідування житель Крилова перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 1,8 проміле.

«Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив т.в.о. начальника Корецького відділення поліції Андрій Карпюк.

— Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян)».

Санкція інкримінованої затриманому статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від двох до шести років.Крім того, поліцейські встановили, що 53-річний чоловік місяць тому притягався до адміністративної відповідальності за завідомо неправдивий виклик екстрених служб. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Рівненській області.

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Теги: молоковоз, замінування, поліція
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