На сміттєзвалищі під Луцьком утворилося «озеро» з отруйних фільтратів. ФОТО

Алла Жупанюк б'є на сполох через ситуацію на брищенському полігоні - на сміттєзвалищі утворилось ціле «озеро» з отруйних фільтратів.



Про це жінка написала у



"Ви думаєте це озеро? Ні це клоака з фільтратом, на Брищанському сміттєзвалищі, яка просочується у підземні води і ми це п'ємо і цим дихаємо!!!!



Експлуатація полігону ведеться з порушеннями: вчасно не робиться пересипка ґрунтом сміття,яка має затримувати фільтрат і сміття,

не має нормального захисного валу, фільтрат тече річкою у наші поля, де попадає у воду,яку ми п'ємо!!!



В Брище за минулий рік померло 5ро людей від онко!!!ВИ ДУМАЄТЕ ВАС І ВАШИХ ДІТЕЙ ЦЕ НЕ ТОРКНЕТЬСЯ???? ГЛИБОКО ПОМИЯЄТЕСЬ!!!! ЗБИРАЄТЕ ГРОШІ, АБИ ДОПОМГТИ ОНКОХВОРИМ??? А ПРО ПРИЧИНУ НЕ ЗАДУМАЛИСЬ???", - написала Алла Жупанюк.











"А це САКУРА вже поблизу полігону.

Місто орендує невелику частину під полігон ,а засмучує в три рази більшу територію", - також зазначила вона в дописі.







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