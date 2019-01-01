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На сміттєзвалищі під Луцьком утворилося «озеро» з отруйних фільтратів. ФОТО

На сміттєзвалищі під Луцьком утворилося «озеро» з отруйних фільтратів. ФОТО
Лучанка Алла Жупанюк б'є на сполох через ситуацію на брищенському полігоні - на сміттєзвалищі утворилось ціле «озеро» з отруйних фільтратів.

Про це жінка написала у facebook.

"Ви думаєте це озеро? Ні це клоака з фільтратом, на Брищанському сміттєзвалищі, яка просочується у підземні води і ми це п'ємо і цим дихаємо!!!!

Експлуатація полігону ведеться з порушеннями: вчасно не робиться пересипка ґрунтом сміття,яка має затримувати фільтрат і сміття,
не має нормального захисного валу, фільтрат тече річкою у наші поля, де попадає у воду,яку ми п'ємо!!!

В Брище за минулий рік померло 5ро людей від онко!!!ВИ ДУМАЄТЕ ВАС І ВАШИХ ДІТЕЙ ЦЕ НЕ ТОРКНЕТЬСЯ???? ГЛИБОКО ПОМИЯЄТЕСЬ!!!! ЗБИРАЄТЕ ГРОШІ, АБИ ДОПОМГТИ ОНКОХВОРИМ??? А ПРО ПРИЧИНУ НЕ ЗАДУМАЛИСЬ???", - написала Алла Жупанюк.

На сміттєзвалищі під Луцьком утворилося «озеро» з отруйних фільтратів. ФОТО

На сміттєзвалищі під Луцьком утворилося «озеро» з отруйних фільтратів. ФОТО

На сміттєзвалищі під Луцьком утворилося «озеро» з отруйних фільтратів. ФОТО


"А це САКУРА вже поблизу полігону.
Місто орендує невелику частину під полігон ,а засмучує в три рази більшу територію", - також зазначила вона в дописі.

На сміттєзвалищі під Луцьком утворилося «озеро» з отруйних фільтратів. ФОТО

На сміттєзвалищі під Луцьком утворилося «озеро» з отруйних фільтратів. ФОТО

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Теги: Брище, полігон, сміттєзвалище, фільтрат
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