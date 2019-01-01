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Купи сміття та шприців: в містечку на Волині прибрали територію біля школи. ФОТО

Купи сміття та шприців: в містечку на Волині прибрали територію біля школи. ФОТО
В Україні набув популярності челендж #trashtag, присвячений екології. Нововолинці вирішили приєднатися та у суботу, 6-го квітня, прибрали територію біля школи №7.

Десятки пакетів зі сміттям та вражаюча кількість зібраних використаних шприців – результат роботи, - пише "БУГ".

Підтримати челендж вирішив тренер Сергій Смолярчук, долучивши до процесу свою спортивну команду «Кузні тіла».

“У світі набирає популярності челендж, де люди об’єднуються ради добра для землі, на якій живуть, і прибирають територію від сміття. Можна міцно бити себе в груди і всюди вдягати вишиванку, закидувати голосні фрази і розвішувати синьо-жовті прапори… А можна витратити півтори години свого часу і гарно його провести з сім’єю на свіжому повітрі з користю для природи”, – вважає Сергій Смолярук.

Купи сміття та шприців: в містечку на Волині прибрали територію біля школи. ФОТО

Купи сміття та шприців: в містечку на Волині прибрали територію біля школи. ФОТО

Купи сміття та шприців: в містечку на Волині прибрали територію біля школи. ФОТО

Купи сміття та шприців: в містечку на Волині прибрали територію біля школи. ФОТО



Прибирати від сміття територію біля школи нововолинські хлопці та дівчата прийшли і разом зі своїми дітками, які приймали активну участь.

Купи сміття та шприців: в містечку на Волині прибрали територію біля школи. ФОТО


По завершенню роботи показали результат. Фото – “до” і “після”:

Купи сміття та шприців: в містечку на Волині прибрали територію біля школи. ФОТО

Купи сміття та шприців: в містечку на Волині прибрали територію біля школи. ФОТО


Роботи додали і для ВУКГ, якому потрібно просто вивезти сміття від баків.

Купи сміття та шприців: в містечку на Волині прибрали територію біля школи. ФОТО

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Теги: сміття, Нововолинськ, школа, прибирання
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