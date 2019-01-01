Купи сміття та шприців: в містечку на Волині прибрали територію біля школи. ФОТО





Десятки пакетів зі сміттям та вражаюча кількість зібраних використаних шприців – результат роботи, - пише



Підтримати челендж вирішив тренер Сергій Смолярчук, долучивши до процесу свою спортивну команду «Кузні тіла».



“У світі набирає популярності челендж, де люди об’єднуються ради добра для землі, на якій живуть, і прибирають територію від сміття. Можна міцно бити себе в груди і всюди вдягати вишиванку, закидувати голосні фрази і розвішувати синьо-жовті прапори… А можна витратити півтори години свого часу і гарно його провести з сім’єю на свіжому повітрі з користю для природи”, – вважає Сергій Смолярук.















Прибирати від сміття територію біля школи нововолинські хлопці та дівчата прийшли і разом зі своїми дітками, які приймали активну участь.







По завершенню роботи показали результат. Фото – “до” і “після”:









Роботи додали і для ВУКГ, якому потрібно просто вивезти сміття від баків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні набув популярності челендж #trashtag, присвячений екології. Нововолинці вирішили приєднатися та у суботу, 6-го квітня, прибрали територію біля школи №7.Десятки пакетів зі сміттям та вражаюча кількість зібраних використаних шприців – результат роботи, - пише "БУГ" Підтримати челендж вирішив тренер, долучивши до процесу свою спортивну команду «Кузні тіла».“У світі набирає популярності челендж, де люди об’єднуються ради добра для землі, на якій живуть, і прибирають територію від сміття. Можна міцно бити себе в груди і всюди вдягати вишиванку, закидувати голосні фрази і розвішувати синьо-жовті прапори… А можна витратити півтори години свого часу і гарно його провести з сім’єю на свіжому повітрі з користю для природи”, – вважає Сергій Смолярук.Прибирати від сміття територію біля школи нововолинські хлопці та дівчата прийшли і разом зі своїми дітками, які приймали активну участь.По завершенню роботи показали результат. Фото – “до” і “після”:Роботи додали і для ВУКГ, якому потрібно просто вивезти сміття від баків.

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