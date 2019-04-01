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Порошенко хоче перезавантаження НАЗК і САП, а силовиків позбавити деяких функцій

Порошенко хоче перезавантаження НАЗК і САП, а силовиків позбавити деяких функцій
Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність "перезавантажити" НАЗК та САП, позбавити СБУ та інші правоохоронні органи функцій економічних розслідувань та створення нової служби фінансових розслідувань.

Про це глава держави заявив 6 квітня під час зустрічі з представниками громадських організацій, повідомила виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дар'я Каленюк, - пише Українська правда.

"Порошенко підтримує необхідність перезавантажити НАЗК та САП. Найближчим часом від імені коаліції громадських організацій ми надішлемо президенту тексти законопроектів з нашим баченням такого перезавантаження", - повідомила Каленюк.

При цьому, за її словами, щодо роботи НАБУ Порошенко заявив, що підтримує главу Бюро Артема Ситника, "хоча має зауваження щодо роботи органу".

Разом з тим, за даними джерел УП, Порошенко дорікнув НАБУ через те, що вони не розслідують справи щодо олігарха Ігоря Коломойського.

"Антикорупційні судді будуть призначені президентом у найближчі кілька днів. ... Обговорювали також кадрові питання щодо Семочка та Демчини. Президент розуміє токсичність цих людей на їх посадах", - додала Каленюк.

За даними УП, Порошенко пообіцяв, що найближчими днями звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки.

Також, за її словами, президент виступає за позбавлення СБУ та інших правоохоронних органів, зокрема поліції, функцій економічних розслідувань шляхом створення нової служби фінансових розслідувань - Нацбюро фінансових розслідувань.

Як наголосила представниця ЦПК, процедура відбору керівника такого бюро мала би відбуватися із залученням міжнарождних експертів за прикладом відбору суддів Антикорупційного суду.

За словами Каленюк, на зустрічі були присутні близько 20 учасників, а розмова тривала понад дві години, в ході якої Порошенко "визнав, що припустився двох основних помилок за останні роки - кадри і комунікація".

За даними УП, на зустрічі Порошенко давав кожному висловлюватися, багато слухав і усім давав можливість ставити запитання, такого тону розмови раніше не було.

Також Порошенко обтічно критикував кандидата у президенти Володимира Зеленського та запитав у присутніх, що вони думають про його відео-відповіді Зеленському - мовляв, це - його власна ініціатива, команда Порошенка була проти них.

На питання, чи має Порошенко "план "Б", якщо програє у другому турі президентських виборів, він заявив: "У мене зараз є лише план "А".

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Теги: НАЗК, САП. Порошенко, СБУ, перезавантаження
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