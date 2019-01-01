Благовіщення 2019 – що можна і не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:47
В день Благовіщення — Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив її про прийдешнє народження Ісуса Христа — Сина Божого.
Одне з головних православних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці – відзначається в цю неділю, 7 квітня.
В день Благовіщення — Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив її про прийдешнє народження Ісуса Христа — Сина Божого.
Що можна робити на Благовіщення
Благовіщення Пресвятої Богородиці збігається з серединою самого суворого Великого Посту, проте в честь свята дозволяється їсти рибу.
М'ясо, яйця, молоко при цьому як і раніше виключаються з трапези.
Православним на Благовіщення варто частіше ходити до церкви і обов'язково сповідатися. Найбільш правильний підхід – це провести день з родиною, в молитві і з чистими думками, відвідувати родичів і не відволікатися на мирські проблеми.
Що не можна робити на Благовіщення
Не рекомендуеться на Благовіщення займатися важкою працею, працею на землі і обрізанням дерев.
Однак слід пам'ятати, що свято -це не виправдання бездіяльності.
Церква говорить про те, що в день Благовіщення, як і інші великі церковні свята, кожному віруючому християнину слід постаратися відкласти свої справи заради присутності у храмі та молитви. П
отім людина може сам вибирати собі заняття. Головне – не загрузнути в суєті, турботи, гнів, роздратування і т. д. По можливості відкласти все, що може перешкодити вам зустріти це Свято з радістю і вдячністю.
Жінкам не можна стригти і фарбувати волосся, шити, в'язати, не варто до вечора займатися приготуванням їжі. Також у цей день не варто одружуватися або влаштовувати поминки.
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Одне з головних православних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці – відзначається в цю неділю, 7 квітня.
В день Благовіщення — Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив її про прийдешнє народження Ісуса Христа — Сина Божого.
Що можна робити на Благовіщення
Благовіщення Пресвятої Богородиці збігається з серединою самого суворого Великого Посту, проте в честь свята дозволяється їсти рибу.
М'ясо, яйця, молоко при цьому як і раніше виключаються з трапези.
Православним на Благовіщення варто частіше ходити до церкви і обов'язково сповідатися. Найбільш правильний підхід – це провести день з родиною, в молитві і з чистими думками, відвідувати родичів і не відволікатися на мирські проблеми.
Що не можна робити на Благовіщення
Не рекомендуеться на Благовіщення займатися важкою працею, працею на землі і обрізанням дерев.
Однак слід пам'ятати, що свято -це не виправдання бездіяльності.
Церква говорить про те, що в день Благовіщення, як і інші великі церковні свята, кожному віруючому християнину слід постаратися відкласти свої справи заради присутності у храмі та молитви. П
отім людина може сам вибирати собі заняття. Головне – не загрузнути в суєті, турботи, гнів, роздратування і т. д. По можливості відкласти все, що може перешкодити вам зустріти це Свято з радістю і вдячністю.
Жінкам не можна стригти і фарбувати волосся, шити, в'язати, не варто до вечора займатися приготуванням їжі. Також у цей день не варто одружуватися або влаштовувати поминки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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