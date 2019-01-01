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Благовіщення 2019 - що можна і не можна робити в цей день

Благовіщення 2019 - що можна і не можна робити в цей день
В день Благовіщення — Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив її про прийдешнє народження Ісуса Христа — Сина Божого.

Одне з головних православних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці – відзначається в цю неділю, 7 квітня.

В день Благовіщення — Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив її про прийдешнє народження Ісуса Христа — Сина Божого.

Що можна робити на Благовіщення

Благовіщення Пресвятої Богородиці збігається з серединою самого суворого Великого Посту, проте в честь свята дозволяється їсти рибу.

М'ясо, яйця, молоко при цьому як і раніше виключаються з трапези.

Православним на Благовіщення варто частіше ходити до церкви і обов'язково сповідатися. Найбільш правильний підхід – це провести день з родиною, в молитві і з чистими думками, відвідувати родичів і не відволікатися на мирські проблеми.

Що не можна робити на Благовіщення

Не рекомендуеться на Благовіщення займатися важкою працею, працею на землі і обрізанням дерев.

Однак слід пам'ятати, що свято -це не виправдання бездіяльності.

Церква говорить про те, що в день Благовіщення, як і інші великі церковні свята, кожному віруючому християнину слід постаратися відкласти свої справи заради присутності у храмі та молитви. П

отім людина може сам вибирати собі заняття. Головне – не загрузнути в суєті, турботи, гнів, роздратування і т. д. По можливості відкласти все, що може перешкодити вам зустріти це Свято з радістю і вдячністю.

Жінкам не можна стригти і фарбувати волосся, шити, в'язати, не варто до вечора займатися приготуванням їжі. Також у цей день не варто одружуватися або влаштовувати поминки.

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Теги: Благовіщення, свято
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