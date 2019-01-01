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Боксера з Луцька впізнають навіть в Таїланді. ВІДЕО

Боксера з Луцька впізнають навіть в Таїланді. ВІДЕО
Луцький спортсмен Сергій Снитюк переміг бразильця на топовому ринзі Таїланду. Проте, аби здобути чергову перемогу – потрібно було пройти чимало важких тренувань протягом багатьох років.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Сергій розповідає, цього разу за кордоном був 2 місяці. Він жив та готувався до бою на топових рингах Таїланду. Підготовка тривала щодня, впродовж 2-х місяців.

Сергій Снитюк – чемпіон України, учасник та переможець міжнародних змагань та наразі – єдиний майстер України з тайського боксу на Волині. Тайським боксом спортсмен займається уже восьмий рік. Каже, цей вид спорту називають «бій восьмируких».

А ось учень Сергія Снитюк – Олександр займається цим видом спорту вже близько 6-ти років. В свої 17-ть він – багаторазовий призер всеукраїнських та міжнародних змагань із таїландського боксу та кікбоксингу.

Здобувати ці перемоги допомагає Сергій Снитюк. Він не лише самостійно готується до власних боїв, а й займається тренерством своїх вихованців. Проте, учні його цінують не лише за майстерність у боксі.

Нині спортмени активно готуються до чергового чемпіонату України.


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Теги: боксер, Сергій Снитюк, спорт, Таїланд
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