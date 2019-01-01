Боксера з Луцька впізнають навіть в Таїланді. ВІДЕО
Сьогодні, 09:14
Луцький спортсмен Сергій Снитюк переміг бразильця на топовому ринзі Таїланду. Проте, аби здобути чергову перемогу – потрібно було пройти чимало важких тренувань протягом багатьох років.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Сергій розповідає, цього разу за кордоном був 2 місяці. Він жив та готувався до бою на топових рингах Таїланду. Підготовка тривала щодня, впродовж 2-х місяців.
Сергій Снитюк – чемпіон України, учасник та переможець міжнародних змагань та наразі – єдиний майстер України з тайського боксу на Волині. Тайським боксом спортсмен займається уже восьмий рік. Каже, цей вид спорту називають «бій восьмируких».
А ось учень Сергія Снитюк – Олександр займається цим видом спорту вже близько 6-ти років. В свої 17-ть він – багаторазовий призер всеукраїнських та міжнародних змагань із таїландського боксу та кікбоксингу.
Здобувати ці перемоги допомагає Сергій Снитюк. Він не лише самостійно готується до власних боїв, а й займається тренерством своїх вихованців. Проте, учні його цінують не лише за майстерність у боксі.
Нині спортмени активно готуються до чергового чемпіонату України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Сергій розповідає, цього разу за кордоном був 2 місяці. Він жив та готувався до бою на топових рингах Таїланду. Підготовка тривала щодня, впродовж 2-х місяців.
Сергій Снитюк – чемпіон України, учасник та переможець міжнародних змагань та наразі – єдиний майстер України з тайського боксу на Волині. Тайським боксом спортсмен займається уже восьмий рік. Каже, цей вид спорту називають «бій восьмируких».
А ось учень Сергія Снитюк – Олександр займається цим видом спорту вже близько 6-ти років. В свої 17-ть він – багаторазовий призер всеукраїнських та міжнародних змагань із таїландського боксу та кікбоксингу.
Здобувати ці перемоги допомагає Сергій Снитюк. Він не лише самостійно готується до власних боїв, а й займається тренерством своїх вихованців. Проте, учні його цінують не лише за майстерність у боксі.
Нині спортмени активно готуються до чергового чемпіонату України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Боксера з Луцька впізнають навіть в Таїланді. ВІДЕО
Сьогодні, 09:14
Благовіщення 2019 - що можна і не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:47
Луцьк продовжують прибирати від сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Як налаштуватися на роботу навесні: 5 секретів
Сьогодні, 06:12