Боксера з Луцька впізнають навіть в Таїланді. ВІДЕО

Сергій Снитюк переміг бразильця на топовому ринзі Таїланду. Проте, аби здобути чергову перемогу – потрібно було пройти чимало важких тренувань протягом багатьох років.



Про це йдеться в сюжеті



Сергій розповідає, цього разу за кордоном був 2 місяці. Він жив та готувався до бою на топових рингах Таїланду. Підготовка тривала щодня, впродовж 2-х місяців.



Сергій Снитюк – чемпіон України, учасник та переможець міжнародних змагань та наразі – єдиний майстер України з тайського боксу на Волині. Тайським боксом спортсмен займається уже восьмий рік. Каже, цей вид спорту називають «бій восьмируких».



А ось учень Сергія Снитюк – Олександр займається цим видом спорту вже близько 6-ти років. В свої 17-ть він – багаторазовий призер всеукраїнських та міжнародних змагань із таїландського боксу та кікбоксингу.



Здобувати ці перемоги допомагає Сергій Снитюк. Він не лише самостійно готується до власних боїв, а й займається тренерством своїх вихованців. Проте, учні його цінують не лише за майстерність у боксі.



Нині спортмени активно готуються до чергового чемпіонату України.





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