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Загинули лікарі: у Польщі потяг збив «швидку». ВІДЕО

Загинули лікарі: у Польщі потяг збив «швидку». ВІДЕО
У Польщі неподалік міста Пущиково потяг на великій швидкості врізався у карету швидкої допомоги, що виїхала на переїзд. Внаслідок аварії на місці загинув 30-річний лікар і 42-річний фельдшер.

Як повідомляє польське видання Glos Wielkopolski, водій виїхав на переїзд і намагався переїхати його попри те, що один шлагбаум вже був закритий, – передає 24-тий канал.

Машина опинилася в пастці і водій почав розвертатися на залізничних рейках, щоб встигнути від’їхати з небезпечного місця. Але не встиг. Поїзд на повній швидкості протаранив автомобіль. Фельдшер і лікар загинули миттєво. Водій “швидкої” вижив, але він лежить в комі і лікарі намаються врятувати його життя.

Польські правоохоронці наразі з’ясовують, чому люди не вискочили з автомобіля тоді, як побачили, що на них мчить поїзд і чому водій не збив шлагбаум, щоб врятуватися.

Загинули лікарі: у Польщі потяг збив «швидку». ВІДЕО

Загинули лікарі: у Польщі потяг збив «швидку». ВІДЕО

Загинули лікарі: у Польщі потяг збив «швидку». ВІДЕО


Відомо, що “швидка” поспішала до тяжкохворого пацієнта, який був на межі життя і смерті. Його планували доставити з лікувального закладу в Пущиково в одну з лікарень Познані.

У поїзді, який протаранив “швидку”, ніхто не постраждав. Проте, на цій залізничній ділянці на кілька годин був перекритий рух.


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Теги: швидка. потяг, аварія, лікарі
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