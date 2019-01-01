Загинули лікарі: у Польщі потяг збив «швидку». ВІДЕО





Як повідомляє польське видання Glos Wielkopolski, водій виїхав на переїзд і намагався переїхати його попри те, що один шлагбаум вже був закритий, – передає



Машина опинилася в пастці і водій почав розвертатися на залізничних рейках, щоб встигнути від’їхати з небезпечного місця. Але не встиг. Поїзд на повній швидкості протаранив автомобіль. Фельдшер і лікар загинули миттєво. Водій “швидкої” вижив, але він лежить в комі і лікарі намаються врятувати його життя.



Польські правоохоронці наразі з’ясовують, чому люди не вискочили з автомобіля тоді, як побачили, що на них мчить поїзд і чому водій не збив шлагбаум, щоб врятуватися.











Відомо, що “швидка” поспішала до тяжкохворого пацієнта, який був на межі життя і смерті. Його планували доставити з лікувального закладу в Пущиково в одну з лікарень Познані.



У поїзді, який протаранив “швидку”, ніхто не постраждав. Проте, на цій залізничній ділянці на кілька годин був перекритий рух.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі неподалік міста Пущиково потяг на великій швидкості врізався у карету швидкої допомоги, що виїхала на переїзд. Внаслідок аварії на місці загинув 30-річний лікар і 42-річний фельдшер.Як повідомляє польське видання Glos Wielkopolski, водій виїхав на переїзд і намагався переїхати його попри те, що один шлагбаум вже був закритий, – передає 24-тий канал Машина опинилася в пастці і водій почав розвертатися на залізничних рейках, щоб встигнути від’їхати з небезпечного місця. Але не встиг. Поїзд на повній швидкості протаранив автомобіль. Фельдшер і лікар загинули миттєво. Водій “швидкої” вижив, але він лежить в комі і лікарі намаються врятувати його життя.Польські правоохоронці наразі з’ясовують, чому люди не вискочили з автомобіля тоді, як побачили, що на них мчить поїзд і чому водій не збив шлагбаум, щоб врятуватися.Відомо, що “швидка” поспішала до тяжкохворого пацієнта, який був на межі життя і смерті. Його планували доставити з лікувального закладу в Пущиково в одну з лікарень Познані.У поїзді, який протаранив “швидку”, ніхто не постраждав. Проте, на цій залізничній ділянці на кілька годин був перекритий рух.

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