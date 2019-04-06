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Юна волинська дипломатка попросила в кандидатів у Президенти по 1 гривні. ВІДЕО

Юна волинська дипломатка попросила в кандидатів у Президенти по 1 гривні. ВІДЕО
Марійка Мовчан – юна українська знаменитість, відома тим, що разом з братами Павлом та Борисом листується лідерами держав та іншими світовими знаменитостями, сьогодні включилася в двобій лідерів президентських перегонів.

Та, як справжня юна «дипломатка», дівчинка запропонувала простий план перемир’я і злагоди поміж опонентами. Про це повідомляє сайт БФ «Позитивна взаємодія».

- Шановний Володимире Олександровичу, шановний Петре Олексійовичу, навіщо збирати стадіони, витрачати мільйони і за будь-яку ціну жагати перемоги? Хочете бути кращим, впевненішим, мудрішим, дбайливішим? То внесіть 1 гривню на банківський рахунок благодійного Фонду «Позитивна взаємодія». І тоді багато людей побачать такий вчинок своїх лідерів і послідують їхньому гарному прикладу – долучаються до благодійної діяльності заради допомоги дітям, - переконана Марійка Мовчан.

Разом з тим, дівчинка пропонує простий і зручний шлях миру і порозуміння, як поміж кандидатами у президенти, так і їхніми прихильниками: спробувати разом об’єднати мільйони українців навколо доброї справи, незалежно від того, хто кого підтримує.

- Зробіть це обидвоє, чим докажіть і покажіть, що Україна – це не щось абстрактне, а спільнота різних, в тому числі маленьких людей, яких поважаєте, цінуєте і дбаєте за їхнє майбутнє!, – такими словами переконує юна «дипломатка» чинного Президента України і його опонента робити ще більше добрих справ.


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Теги: Позитична взаємодія, Марійка Мовчан, благодійність, кандидати
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