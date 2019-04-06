Юна волинська дипломатка попросила в кандидатів у Президенти по 1 гривні. ВІДЕО

Марійка Мовчан – юна українська знаменитість, відома тим, що разом з братами Павлом та Борисом листується лідерами держав та іншими світовими знаменитостями, сьогодні включилася в двобій лідерів президентських перегонів.



Та, як справжня юна «дипломатка», дівчинка запропонувала простий план перемир’я і злагоди поміж опонентами. Про це повідомляє сайт



- Шановний Володимире Олександровичу, шановний Петре Олексійовичу, навіщо збирати стадіони, витрачати мільйони і за будь-яку ціну жагати перемоги? Хочете бути кращим, впевненішим, мудрішим, дбайливішим? То внесіть 1 гривню на банківський рахунок благодійного Фонду «Позитивна взаємодія». І тоді багато людей побачать такий вчинок своїх лідерів і послідують їхньому гарному прикладу – долучаються до благодійної діяльності заради допомоги дітям, - переконана Марійка Мовчан.



Разом з тим, дівчинка пропонує простий і зручний шлях миру і порозуміння, як поміж кандидатами у президенти, так і їхніми прихильниками: спробувати разом об’єднати мільйони українців навколо доброї справи, незалежно від того, хто кого підтримує.



- Зробіть це обидвоє, чим докажіть і покажіть, що Україна – це не щось абстрактне, а спільнота різних, в тому числі маленьких людей, яких поважаєте, цінуєте і дбаєте за їхнє майбутнє!, – такими словами переконує юна «дипломатка» чинного Президента України і його опонента робити ще більше добрих справ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – юна українська знаменитість, відома тим, що разом з братами Павлом та Борисом листується лідерами держав та іншими світовими знаменитостями, сьогодні включилася в двобій лідерів президентських перегонів.Та, як справжня юна «дипломатка», дівчинка запропонувала простий план перемир’я і злагоди поміж опонентами. Про це повідомляє сайт БФ «Позитивна взаємодія» - Шановний Володимире Олександровичу, шановний Петре Олексійовичу, навіщо збирати стадіони, витрачати мільйони і за будь-яку ціну жагати перемоги? Хочете бути кращим, впевненішим, мудрішим, дбайливішим? То внесіть 1 гривню на банківський рахунок благодійного Фонду «Позитивна взаємодія». І тоді багато людей побачать такий вчинок своїх лідерів і послідують їхньому гарному прикладу – долучаються до благодійної діяльності заради допомоги дітям, - переконана Марійка Мовчан.Разом з тим, дівчинка пропонує простий і зручний шлях миру і порозуміння, як поміж кандидатами у президенти, так і їхніми прихильниками: спробувати разом об’єднати мільйони українців навколо доброї справи, незалежно від того, хто кого підтримує.- Зробіть це обидвоє, чим докажіть і покажіть, що Україна – це не щось абстрактне, а спільнота різних, в тому числі маленьких людей, яких поважаєте, цінуєте і дбаєте за їхнє майбутнє!, – такими словами переконує юна «дипломатка» чинного Президента України і його опонента робити ще більше добрих справ.

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