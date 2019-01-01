Волинський телеканал уже традиційно влаштував квест-екскурсію для школярів. ФОТО





5 квітня на канал завітали учні луцької школи №10, а також діти з «Дитячо-юнацької телестудії» та гуртка «Юний журналіст», - йдеться на сайті каналу.



Керівниця «Дитячо-юнацької телестудії» Ольга Шкід на своїй сторінці у



«Квест-екскурсія – не знаєте, що то таке: то бомбезно крутий, продуманий проект (дякуємо усім, хто долучився до підготовки завдань). Тут є все для реалізації творчих ідей та задумів: технічне забезпечення, закохані в свою роботу і по-доброму професійно «крейзануті» на ній журналісти, режисери, випусковий редактор, режисер прямих ефірів, помічниця директора, відеооператори, доктор звук (окремий респект від студійців)», – написала жінка.



Вона зазначила, що в офісі є дитячий куточок, проводяться заняття йогою і втілюється багато інших проектів.



«Команда 12 каналу з задоволенням ділилась професійними секретами, ми отримали цінні поради щодо навчальних закладів, актуальності професій… Квест завершився фотосесією та відзначенням найактивніших студійців. 12 канал – ви супер. Ми знаємо, що ви круті не лише на екрані телевізора, комп’ютера, а й у студії», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 канал продовжує свій проект «Відкритий день» і щоп’ятниці приймає нових школярів.5 квітня на канал завітали учні луцької школи №10, а також діти з «Дитячо-юнацької телестудії» та гуртка «Юний журналіст», - йдеться на сайті каналу.Керівниця «Дитячо-юнацької телестудії»на своїй сторінці у Фейсбуці поділилася враженнями від екскурсії.«Квест-екскурсія – не знаєте, що то таке: то бомбезно крутий, продуманий проект (дякуємо усім, хто долучився до підготовки завдань). Тут є все для реалізації творчих ідей та задумів: технічне забезпечення, закохані в свою роботу і по-доброму професійно «крейзануті» на ній журналісти, режисери, випусковий редактор, режисер прямих ефірів, помічниця директора, відеооператори, доктор звук (окремий респект від студійців)», – написала жінка.Вона зазначила, що в офісі є дитячий куточок, проводяться заняття йогою і втілюється багато інших проектів.«Команда 12 каналу з задоволенням ділилась професійними секретами, ми отримали цінні поради щодо навчальних закладів, актуальності професій… Квест завершився фотосесією та відзначенням найактивніших студійців. 12 канал – ви супер. Ми знаємо, що ви круті не лише на екрані телевізора, комп’ютера, а й у студії», – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію