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Волинський телеканал уже традиційно влаштував квест-екскурсію для школярів. ФОТО

Волинський телеканал уже традиційно влаштував квест-екскурсію для школярів. ФОТО
12 канал продовжує свій проект «Відкритий день» і щоп’ятниці приймає нових школярів.

5 квітня на канал завітали учні луцької школи №10, а також діти з «Дитячо-юнацької телестудії» та гуртка «Юний журналіст», - йдеться на сайті каналу.

Керівниця «Дитячо-юнацької телестудії» Ольга Шкід на своїй сторінці у Фейсбуці поділилася враженнями від екскурсії.

«Квест-екскурсія – не знаєте, що то таке: то бомбезно крутий, продуманий проект (дякуємо усім, хто долучився до підготовки завдань). Тут є все для реалізації творчих ідей та задумів: технічне забезпечення, закохані в свою роботу і по-доброму професійно «крейзануті» на ній журналісти, режисери, випусковий редактор, режисер прямих ефірів, помічниця директора, відеооператори, доктор звук (окремий респект від студійців)», – написала жінка.

Вона зазначила, що в офісі є дитячий куточок, проводяться заняття йогою і втілюється багато інших проектів.

«Команда 12 каналу з задоволенням ділилась професійними секретами, ми отримали цінні поради щодо навчальних закладів, актуальності професій… Квест завершився фотосесією та відзначенням найактивніших студійців. 12 канал – ви супер. Ми знаємо, що ви круті не лише на екрані телевізора, комп’ютера, а й у студії», – йдеться у повідомленні.


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Теги: 12 канал, школярі, день відкритих дверей, квест-екскурсія
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