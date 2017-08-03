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На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва

На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
Впрододовж 5-7 квітня у Ковелі проходив 47 відкритий чемпіонат Волинської області зі спортивного орієнтування серед юнацтва.

У змаганнях брали участь команди з міст, районів, ОТГ Волині, - повідомляє КовельPost.

Загалом понад 200 осіб. Урочисте відкриття відбулося на базі ЗОШ №10. Ковельських спортсменів та гостей міста привітав начальник управління освіти Віктор Бичковський, побажав вдалих стартів та успішних фінішів.

Першого дня учасники змагалися у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Наступні дні школярі мали можливість побувати за околицями міста (с.Зелена).

На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва

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Теги: чемпіонат, спорт, Ковель
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