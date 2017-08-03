На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва





У змаганнях брали участь команди з міст, районів, ОТГ Волині, - повідомляє



Загалом понад 200 осіб. Урочисте відкриття відбулося на базі ЗОШ №10. Ковельських спортсменів та гостей міста привітав начальник управління освіти Віктор Бичковський, побажав вдалих стартів та успішних фінішів.



Першого дня учасники змагалися у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Наступні дні школярі мали можливість побувати за околицями міста (с.Зелена).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впрододовж 5-7 квітня у Ковелі проходив 47 відкритий чемпіонат Волинської області зі спортивного орієнтування серед юнацтва.У змаганнях брали участь команди з міст, районів, ОТГ Волині, - повідомляє КовельPost Загалом понад 200 осіб. Урочисте відкриття відбулося на базі ЗОШ №10. Ковельських спортсменів та гостей міста привітав начальник управління освіти, побажав вдалих стартів та успішних фінішів.Першого дня учасники змагалися у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Наступні дні школярі мали можливість побувати за околицями міста (с.Зелена).

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