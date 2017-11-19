Волинські рятувальники провели екскурсію пожежною частиною для учнів





Під час екскурсії діти мали змогу розширити уявлення про роботу бійців служби «101», способи гасіння пожеж та надзвичайних ситуацій, дізнатись про можливості спеціального обладнання та червонобокої техніки, – пише прес-служба



Рятувальники розповіли, як вони реагують на сигнал тривоги, як від їх швидкості і злагоджених дій залежить життя людей, а також пояснили дітям, наскільки важливо не перешкоджати рятувальникам виконувати свої службові обов’язки та звільняти шлях пожежному автомобілю на дорозі.







Рятувальники звернули увагу дітей на причини виникнення пожеж та роз’яснили, як потрібно діяти, щоб їм запобігти, розповіли, як правильно діяти у випадку виникнення пожежі та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 5-го квітня до 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинська Управління ДСНС у Волинській області завітали учні закладу загальної середньої освіти №7 Нововолинська.Під час екскурсії діти мали змогу розширити уявлення про роботу бійців служби «101», способи гасіння пожеж та надзвичайних ситуацій, дізнатись про можливості спеціального обладнання та червонобокої техніки, – пише прес-служба ДСНС у Волинській області Рятувальники розповіли, як вони реагують на сигнал тривоги, як від їх швидкості і злагоджених дій залежить життя людей, а також пояснили дітям, наскільки важливо не перешкоджати рятувальникам виконувати свої службові обов’язки та звільняти шлях пожежному автомобілю на дорозі.Рятувальники звернули увагу дітей на причини виникнення пожеж та роз’яснили, як потрібно діяти, щоб їм запобігти, розповіли, як правильно діяти у випадку виникнення пожежі та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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