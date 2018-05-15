На Волині планують відкрити ще 13 ЦНАПів. КАРТА
Сьогодні, 10:53
У 2019 році на теренах краю планують відкрити ще 13 ЦНАПів.
Про це у facebook повідомив голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.
Програма «U-LEAD з Європою» – одна з найбільших програм міжнародної технічної допомоги для України з підтримки децентралізації. А Волинь – одна з областей північно-західної частини України, що стала учасником проекту Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади».
В ході децентралізації спроможні громади отримали більш широкі повноваження, ресурси і відповідальність. Тож очевидно, що в об’єднаних громадах мають бути сучасні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - єдине місце (приміщення), де можна отримати найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах.
На сьогодні мережа ЦНАПів Волині становить 27 одиниць, з них 6 – розташовані в об’єднаних територіальних громадах. До слова, перелік послуг, які можуть надавати на місцях, постійно розширюється.
Натомість, у 2019 році на теренах краю планують відкрити ще 13 ЦНАПів.
– Мешканці об’єднаних громад очікують від місцевої влади зручних та якісних адміністративних послуг. Саме тому важливо, щоб кожна об’єднана громада якнайшвидше вирішила, у який спосіб швидко та доступно надавати ці послуги мешканцям, – зазначає Олександр Савченко.
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Про це у facebook повідомив голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.
Програма «U-LEAD з Європою» – одна з найбільших програм міжнародної технічної допомоги для України з підтримки децентралізації. А Волинь – одна з областей північно-західної частини України, що стала учасником проекту Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади».
В ході децентралізації спроможні громади отримали більш широкі повноваження, ресурси і відповідальність. Тож очевидно, що в об’єднаних громадах мають бути сучасні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - єдине місце (приміщення), де можна отримати найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах.
На сьогодні мережа ЦНАПів Волині становить 27 одиниць, з них 6 – розташовані в об’єднаних територіальних громадах. До слова, перелік послуг, які можуть надавати на місцях, постійно розширюється.
Натомість, у 2019 році на теренах краю планують відкрити ще 13 ЦНАПів.
– Мешканці об’єднаних громад очікують від місцевої влади зручних та якісних адміністративних послуг. Саме тому важливо, щоб кожна об’єднана громада якнайшвидше вирішила, у який спосіб швидко та доступно надавати ці послуги мешканцям, – зазначає Олександр Савченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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