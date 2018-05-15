На Волині планують відкрити ще 13 ЦНАПів. КАРТА





Про це у Олександр Савченко.



Програма «U-LEAD з Європою» – одна з найбільших програм міжнародної технічної допомоги для України з підтримки децентралізації. А Волинь – одна з областей північно-західної частини України, що стала учасником проекту Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади».



В ході децентралізації спроможні громади отримали більш широкі повноваження, ресурси і відповідальність. Тож очевидно, що в об’єднаних громадах мають бути сучасні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - єдине місце (приміщення), де можна отримати найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах.



На сьогодні мережа ЦНАПів Волині становить 27 одиниць, з них 6 – розташовані в об’єднаних територіальних громадах. До слова, перелік послуг, які можуть надавати на місцях, постійно розширюється.



Натомість, у 2019 році на теренах краю планують відкрити ще 13 ЦНАПів.



– Мешканці об’єднаних громад очікують від місцевої влади зручних та якісних адміністративних послуг. Саме тому важливо, щоб кожна об’єднана громада якнайшвидше вирішила, у який спосіб швидко та доступно надавати ці послуги мешканцям, – зазначає Олександр Савченко.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році на теренах краю планують відкрити ще 13 ЦНАПів.Про це у facebook повідомив голова Волинської облдержадміністраціїПрограма «U-LEAD з Європою» – одна з найбільших програм міжнародної технічної допомоги для України з підтримки децентралізації. А Волинь – одна з областей північно-західної частини України, що стала учасником проекту Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади».В ході децентралізації спроможні громади отримали більш широкі повноваження, ресурси і відповідальність. Тож очевидно, що в об’єднаних громадах мають бути сучасні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - єдине місце (приміщення), де можна отримати найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах.На сьогодні мережа ЦНАПів Волині становить 27 одиниць, з них 6 – розташовані в об’єднаних територіальних громадах. До слова, перелік послуг, які можуть надавати на місцях, постійно розширюється.Натомість, у 2019 році на теренах краю планують відкрити ще 13 ЦНАПів.– Мешканці об’єднаних громад очікують від місцевої влади зручних та якісних адміністративних послуг. Саме тому важливо, щоб кожна об’єднана громада якнайшвидше вирішила, у який спосіб швидко та доступно надавати ці послуги мешканцям, – зазначає Олександр Савченко.

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