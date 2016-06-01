вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Копи затримали на місці злочину: з палати волинського тубдиспансеру намагались вкрасти ноутбук

Копи затримали на місці злочину: з палати волинського тубдиспансеру намагались вкрасти ноутбук
Вночі, 7 квітня, луцькі патрульні отримали виклик про крадіжку ноутбука з Волинського обласного тубдиспансеру, по вулиці Львівській.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині у facebook.

"Двоє невідомих проникли до палати заявника та поцупили техніку.

Одного з причетних патрульні затримують на місці. 35-річний чоловік каже, що був не сам, його спільник вискочив через вікно і може перебувати на вулиці Каштановій, неподалік.

Тут його і помічають патрульні, щоправда, він ще намагається втекти, та чоловіка затримують.

29-річний зловмисник уже раніше був причетний до ряду крадіжок. Далі працюють слідчі", - йдеться в повідомленні.

Копи затримали на місці злочину: з палати волинського тубдиспансеру намагались вкрасти ноутбук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, ноутбук, тубдиспансер, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не згортається кров: закликають допомогти сину селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень
Сьогодні, 13:41
Копи затримали на місці злочину: з палати волинського тубдиспансеру намагались вкрасти ноутбук
Сьогодні, 13:13
На Рівненщині сотні людей прийшли на святкову літургію, яку очолив Епіфаній. ФОТО
Сьогодні, 12:56
Потерпілого госпіталізували: у Луцьку п'яні підлітки побили та пограбували чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 12:24
У Луцьку посеред вулиці затримали хлопців з «травичкою»
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
На Волині брат обікрав сестру на 9 тисяч гривень На Волині брат обікрав сестру на 9 тисяч гривень
01 червень, 2016, 15:12
На Волині поліцейські розкрили крадіжку ноутбука. ФОТО На Волині поліцейські розкрили крадіжку ноутбука. ФОТО
28 квітень, 2016, 18:01
У Луцьку спіймали злодія, який обкрадав людей на зупинках і в маршрутках У Луцьку спіймали злодія, який обкрадав людей на зупинках і в маршрутках
04 квітень, 10:47
На Волині чоловік хотів задарма випити і закусити, обікравши супермаркет На Волині чоловік хотів задарма випити і закусити, обікравши супермаркет
02 квітень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не згортається кров: закликають допомогти сину селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень
Сьогодні, 13:41
 0
Копи затримали на місці злочину: з палати волинського тубдиспансеру намагались вкрасти ноутбук
Сьогодні, 13:13
 0
На Рівненщині сотні людей прийшли на святкову літургію, яку очолив Епіфаній. ФОТО
Сьогодні, 12:56
 0
Потерпілого госпіталізували: у Луцьку п'яні підлітки побили та пограбували чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 12:24
 0
У Луцьку посеред вулиці затримали хлопців з «травичкою»
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8