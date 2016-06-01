Копи затримали на місці злочину: з палати волинського тубдиспансеру намагались вкрасти ноутбук
Сьогодні, 13:13
Вночі, 7 квітня, луцькі патрульні отримали виклик про крадіжку ноутбука з Волинського обласного тубдиспансеру, по вулиці Львівській.
Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині у facebook.
"Двоє невідомих проникли до палати заявника та поцупили техніку.
Одного з причетних патрульні затримують на місці. 35-річний чоловік каже, що був не сам, його спільник вискочив через вікно і може перебувати на вулиці Каштановій, неподалік.
Тут його і помічають патрульні, щоправда, він ще намагається втекти, та чоловіка затримують.
29-річний зловмисник уже раніше був причетний до ряду крадіжок. Далі працюють слідчі", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині у facebook.
"Двоє невідомих проникли до палати заявника та поцупили техніку.
Одного з причетних патрульні затримують на місці. 35-річний чоловік каже, що був не сам, його спільник вискочив через вікно і може перебувати на вулиці Каштановій, неподалік.
Тут його і помічають патрульні, щоправда, він ще намагається втекти, та чоловіка затримують.
29-річний зловмисник уже раніше був причетний до ряду крадіжок. Далі працюють слідчі", - йдеться в повідомленні.
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