Копи затримали на місці злочину: з палати волинського тубдиспансеру намагались вкрасти ноутбук





Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині у



"Двоє невідомих проникли до палати заявника та поцупили техніку.



Одного з причетних патрульні затримують на місці. 35-річний чоловік каже, що був не сам, його спільник вискочив через вікно і може перебувати на вулиці Каштановій, неподалік.



Тут його і помічають патрульні, щоправда, він ще намагається втекти, та чоловіка затримують.



29-річний зловмисник уже раніше був причетний до ряду крадіжок. Далі працюють слідчі", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі, 7 квітня, луцькі патрульні отримали виклик про крадіжку ноутбука з Волинського обласного тубдиспансеру, по вулиці Львівській.Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині у facebook "Двоє невідомих проникли до палати заявника та поцупили техніку.Одного з причетних патрульні затримують на місці. 35-річний чоловік каже, що був не сам, його спільник вискочив через вікно і може перебувати на вулиці Каштановій, неподалік.Тут його і помічають патрульні, щоправда, він ще намагається втекти, та чоловіка затримують.29-річний зловмисник уже раніше був причетний до ряду крадіжок. Далі працюють слідчі", - йдеться в повідомленні.

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