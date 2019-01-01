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Протаранив припарковане авто і втік: луцькі копи знайшли та затримали п'яного водія-порушника

Протаранив припарковане авто і втік: луцькі копи знайшли та затримали п'яного водія-порушника
Учора невідомий водій на Renault Trafic не вибрав безпечної швидкості та дистанції та наїхав на припаркований Peugeot Boxer.

Подія трапилась по вулиці Яровиця, у Луцьку, та водій покинув місце автопригоди, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у facebook.

За вчасно переданим орієнтуванням екіпаж моніторингу патрульної поліції виявив схожий автомобіль на вулиці Гулака-Артемовського.

Протаранив припарковане авто і втік: луцькі копи знайшли та затримали п'яного водія-порушника


Керманич мав ознаки сп’яніння, однак перевірку проходити не захотів.

Протаранив припарковане авто і втік: луцькі копи знайшли та затримали п'яного водія-порушника


Три протоколи в результаті оформили на винуватця, а також винесли постанову за їзду без документів.

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Теги: поліція, аварія, п'яний водій
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