Протаранив припарковане авто і втік: луцькі копи знайшли та затримали п'яного водія-порушника
Сьогодні, 11:32
Учора невідомий водій на Renault Trafic не вибрав безпечної швидкості та дистанції та наїхав на припаркований Peugeot Boxer.
Подія трапилась по вулиці Яровиця, у Луцьку, та водій покинув місце автопригоди, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у facebook.
За вчасно переданим орієнтуванням екіпаж моніторингу патрульної поліції виявив схожий автомобіль на вулиці Гулака-Артемовського.
Керманич мав ознаки сп’яніння, однак перевірку проходити не захотів.
Три протоколи в результаті оформили на винуватця, а також винесли постанову за їзду без документів.
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Подія трапилась по вулиці Яровиця, у Луцьку, та водій покинув місце автопригоди, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у facebook.
За вчасно переданим орієнтуванням екіпаж моніторингу патрульної поліції виявив схожий автомобіль на вулиці Гулака-Артемовського.
Керманич мав ознаки сп’яніння, однак перевірку проходити не захотів.
Три протоколи в результаті оформили на винуватця, а також винесли постанову за їзду без документів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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