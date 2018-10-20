У Луцьку посеред вулиці затримали хлопців з «травичкою»
Сьогодні, 12:15
Увечері 4 квітня у Луцьку під час несення служби з охорони громадського порядку військовий наряд гвардійців спільно з працівником Національної поліції затримали підозрілих чоловіків.
Про це іформують на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у facebook.
Під час патрулювання правоохоронці звернули увагу на групу молодих людей, що відпочивали у центрі міста на вулиці Богдана Хмельницького. У ході поверхневого огляду у них знайшли згортки з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.
Для з’ясування усіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького міського відділу Нацполіції у Волинській області.
Фото - ілюстративне
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Про це іформують на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у facebook.
Під час патрулювання правоохоронці звернули увагу на групу молодих людей, що відпочивали у центрі міста на вулиці Богдана Хмельницького. У ході поверхневого огляду у них знайшли згортки з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.
Для з’ясування усіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького міського відділу Нацполіції у Волинській області.
Фото - ілюстративне
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