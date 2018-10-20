У Луцьку посеред вулиці затримали хлопців з «травичкою»





Про це іформують на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у



Під час патрулювання правоохоронці звернули увагу на групу молодих людей, що відпочивали у центрі міста на вулиці Богдана Хмельницького. У ході поверхневого огляду у них знайшли згортки з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.



Для з’ясування усіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького міського відділу Нацполіції у Волинській області.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 4 квітня у Луцьку під час несення служби з охорони громадського порядку військовий наряд гвардійців спільно з працівником Національної поліції затримали підозрілих чоловіків.Про це іформують на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у facebook Під час патрулювання правоохоронці звернули увагу на групу молодих людей, що відпочивали у центрі міста на вулиці Богдана Хмельницького. У ході поверхневого огляду у них знайшли згортки з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.Для з’ясування усіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького міського відділу Нацполіції у Волинській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію