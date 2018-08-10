На сході внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців





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Ворог обстрілював українських захисників з мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти обстріляли позиції українських військ десять разів.



З мінометів калібрів 120 та 82 мм ворог стріляв поблизу населених пунктів Павлопіль та Авдіївка. З автоматичних станкових гранатометів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – у районі населених пунктів Піски, Широкине. Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населених пунктів Опитне, села Старогнатівка, Авдіївка та Чермалик. З автоматичних станкових гранатометів окупанти стрвляли поблизу Красногорівки.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник обстріляв позиції українських військ чотири рази.



Міномети калібру 120 мм ворог застосував поблизу населеного пункту Зайцеве. Міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети – біля села Золоте-4 та Хутір Вільний



Загалом противник вистріляв 59 мінометних мін калібру 120 та 82 мм.



Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил.



За даними розвідки, 6 квітня трьох окупантів було знищено, одного – поранено.



Станом на 7:00 7 квітня ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї українських захисників у районі населеного пункту Широкине. Втрат серед особового складу немає.



Підрозділ, який зазнав обстрілу, відповів вогнем із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-го квітня російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Загинули двоє військовослужбовців.Про це повідомляє прес-центр ООС Ворог обстрілював українських захисників з мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти обстріляли позиції українських військ десять разів.З мінометів калібрів 120 та 82 мм ворог стріляв поблизу населених пунктів Павлопіль та Авдіївка. З автоматичних станкових гранатометів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – у районі населених пунктів Піски, Широкине. Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населених пунктів Опитне, села Старогнатівка, Авдіївка та Чермалик. З автоматичних станкових гранатометів окупанти стрвляли поблизу Красногорівки.У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник обстріляв позиції українських військ чотири рази.Міномети калібру 120 мм ворог застосував поблизу населеного пункту Зайцеве. Міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети – біля села Золоте-4 та Хутір ВільнийЗагалом противник вистріляв 59 мінометних мін калібру 120 та 82 мм.Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил.За даними розвідки, 6 квітня трьох окупантів було знищено, одного – поранено.Станом на 7:00 7 квітня ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї українських захисників у районі населеного пункту Широкине. Втрат серед особового складу немає.Підрозділ, який зазнав обстрілу, відповів вогнем із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються.

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