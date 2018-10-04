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Авто перекинулось на бік: на Волині водій «під мухою», тікаючи від копів, потрапив в аварію. ФОТО

Авто перекинулось на бік: на Волині водій «під мухою», тікаючи від копів, потрапив в аварію. ФОТО
У ніч на 7 квітня ковельські патрульні отримали повідомлення, що водій Seat Alhambra перебуває в нетверезому стані.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Інспектори виявили транспортний засіб, подали сигнал про зупинку, однак керманич не зреагував і почав тікати. Рухаючись на великій швидкості і не зупиняючись, водій підрізав службовий Mitsubishi Outlander, однак поїхав далі.

Через кілька секунд його заблокували і витягли з автомобіля. На швидкості у Seat Alhambra випала частина лобового скла. Сам 23-річний водій не постраждав.

На нього оформили 3 протоколи та 2 постанови, у тому числі, за керування в стані сп’яніння, невиконання вимог про зупинку, вчинення ДТП зі службовим авто.

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Теги: Ковель, поліція, аварія, п'яний
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