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Потерпілого госпіталізували: у Луцьку п'яні підлітки побили та пограбували чоловіка. ФОТО

Потерпілого госпіталізували: у Луцьку п'яні підлітки побили та пограбували чоловіка. ФОТО
По вулиці Рівненській, у Луцьку, 5 молодих осіб побили 24-річного мешканця Маневиччини та відібрали у нього гроші.

Патрульні одразу почали працювати по орієнтуванню і на проспекті Відродження виявили групу осіб, які підходили по опису: 3 хлопці та 2 дівчини, - інформує патрульна поліція.

"У них були сліди крові на одязі та руках. Усіх привезли до міськвідділку, де далі з ними працював слідчий.

Попередньо відомо, що всі затримані неповнолітні цілу ніч випивали, батькам сказали, що ночуватимуть одне в одного, очевидно, на ранок їм захотілося пригод.

Тим часом, потерпілого забрали до лікарні", - повідомляють поліцейські.

Потерпілого госпіталізували: у Луцьку п'яні підлітки побили та пограбували чоловіка. ФОТО

Потерпілого госпіталізували: у Луцьку п'яні підлітки побили та пограбували чоловіка. ФОТО

Потерпілого госпіталізували: у Луцьку п'яні підлітки побили та пограбували чоловіка. ФОТО

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Теги: підлітки, побиття, пограбування, поліція
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