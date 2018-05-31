Потерпілого госпіталізували: у Луцьку п'яні підлітки побили та пограбували чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 12:24
По вулиці Рівненській, у Луцьку, 5 молодих осіб побили 24-річного мешканця Маневиччини та відібрали у нього гроші.
Патрульні одразу почали працювати по орієнтуванню і на проспекті Відродження виявили групу осіб, які підходили по опису: 3 хлопці та 2 дівчини, - інформує патрульна поліція.
"У них були сліди крові на одязі та руках. Усіх привезли до міськвідділку, де далі з ними працював слідчий.
Попередньо відомо, що всі затримані неповнолітні цілу ніч випивали, батькам сказали, що ночуватимуть одне в одного, очевидно, на ранок їм захотілося пригод.
Тим часом, потерпілого забрали до лікарні", - повідомляють поліцейські.
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Патрульні одразу почали працювати по орієнтуванню і на проспекті Відродження виявили групу осіб, які підходили по опису: 3 хлопці та 2 дівчини, - інформує патрульна поліція.
"У них були сліди крові на одязі та руках. Усіх привезли до міськвідділку, де далі з ними працював слідчий.
Попередньо відомо, що всі затримані неповнолітні цілу ніч випивали, батькам сказали, що ночуватимуть одне в одного, очевидно, на ранок їм захотілося пригод.
Тим часом, потерпілого забрали до лікарні", - повідомляють поліцейські.
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