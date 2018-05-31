Потерпілого госпіталізували: у Луцьку п'яні підлітки побили та пограбували чоловіка. ФОТО





Патрульні одразу почали працювати по орієнтуванню і на проспекті Відродження виявили групу осіб, які підходили по опису: 3 хлопці та 2 дівчини, -



"У них були сліди крові на одязі та руках. Усіх привезли до міськвідділку, де далі з ними працював слідчий.



Попередньо відомо, що всі затримані неповнолітні цілу ніч випивали, батькам сказали, що ночуватимуть одне в одного, очевидно, на ранок їм захотілося пригод.



Тим часом, потерпілого забрали до лікарні", - повідомляють поліцейські.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По вулиці Рівненській, у Луцьку, 5 молодих осіб побили 24-річного мешканця Маневиччини та відібрали у нього гроші.Патрульні одразу почали працювати по орієнтуванню і на проспекті Відродження виявили групу осіб, які підходили по опису: 3 хлопці та 2 дівчини, - інформує патрульна поліція."У них були сліди крові на одязі та руках. Усіх привезли до міськвідділку, де далі з ними працював слідчий.Попередньо відомо, що всі затримані неповнолітні цілу ніч випивали, батькам сказали, що ночуватимуть одне в одного, очевидно, на ранок їм захотілося пригод.Тим часом, потерпілого забрали до лікарні", - повідомляють поліцейські.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію