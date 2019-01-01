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На Волині за добу – 7 випадків кримінального травматизму

На Волині за добу – 7 випадків кримінального травматизму
За добу 6 квітня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстровано 518 звернень, з них здійснено 432 виїзди бригад екстреної медичної допомоги.

Лікарем консультантом було прийнято та проаналізовано 131 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 60 порад мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 148 осіб.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 7 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:

- Горохівському р-ні до села Жуковець;
- Любешівському р-ні до сіл Березна Воля та Залаззя;
- Ратнівському р-ні до сіл Поступель, Піски Річицькі, Щитинська Воля та Височне.

Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 5 випадків гострих коронарних синдромів, здійснено 3 виїзди з приводу ДТП та 7 – з приводу кримінального травматизму.

Зображення - ілюстративне

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Теги: медики, бездоріжжя, травматизм
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