На Волині за добу – 7 випадків кримінального травматизму
Сьогодні, 19:25
За добу 6 квітня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстровано 518 звернень, з них здійснено 432 виїзди бригад екстреної медичної допомоги.
Лікарем консультантом було прийнято та проаналізовано 131 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 60 порад мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 148 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 7 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Горохівському р-ні до села Жуковець;
- Любешівському р-ні до сіл Березна Воля та Залаззя;
- Ратнівському р-ні до сіл Поступель, Піски Річицькі, Щитинська Воля та Височне.
Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 5 випадків гострих коронарних синдромів, здійснено 3 виїзди з приводу ДТП та 7 – з приводу кримінального травматизму.
Зображення - ілюстративне
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Лікарем консультантом було прийнято та проаналізовано 131 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 60 порад мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 148 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 7 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Горохівському р-ні до села Жуковець;
- Любешівському р-ні до сіл Березна Воля та Залаззя;
- Ратнівському р-ні до сіл Поступель, Піски Річицькі, Щитинська Воля та Височне.
Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 5 випадків гострих коронарних синдромів, здійснено 3 виїзди з приводу ДТП та 7 – з приводу кримінального травматизму.
Зображення - ілюстративне
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