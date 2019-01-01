На Волині за добу – 7 випадків кримінального травматизму





Лікарем консультантом було прийнято та проаналізовано 131 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області, -



Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 60 порад мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 148 осіб.



У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 7 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:



- Горохівському р-ні до села Жуковець;

- Любешівському р-ні до сіл Березна Воля та Залаззя;

- Ратнівському р-ні до сіл Поступель, Піски Річицькі, Щитинська Воля та Височне.



Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 5 випадків гострих коронарних синдромів, здійснено 3 виїзди з приводу ДТП та 7 – з приводу кримінального травматизму.



Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 6 квітня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстровано 518 звернень, з них здійснено 432 виїзди бригад екстреної медичної допомоги.Лікарем консультантом було прийнято та проаналізовано 131 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 60 порад мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 148 осіб.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 7 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- Горохівському р-ні до села Жуковець;- Любешівському р-ні до сіл Березна Воля та Залаззя;- Ратнівському р-ні до сіл Поступель, Піски Річицькі, Щитинська Воля та Височне.Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 5 випадків гострих коронарних синдромів, здійснено 3 виїзди з приводу ДТП та 7 – з приводу кримінального травматизму.

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