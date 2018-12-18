На Рівненщині сотні людей прийшли на святкову літургію, яку очолив Епіфаній. ФОТО

Епіфаній.



Він очолює урочисту Божественну літургію та молебень. Богослужіння розпочалося о 9.30 год., - повідомляє



Сотні людей прийшли на літургію, яку проводить владика Епіфаній. Храм не вміщає усіх вірян, тож надворі поставили монітор для трансляції служби.



На службу приїхали і віряни з села Птича Дубенського району. 4 квітня громада перейшла у ПЦУ і жінки приїхали подяякувати владиці за підтримку і молитви щодо об'єднання християн в єдину церкву.



Крім цього, сьогодні до кафедрального храму привезли копію чудотворної ікони Божої Матері «Милостива», яка написана у монастирі Кікос, що на острові Кіпр.



Вщент заповнені і верхній, і нижні храми собору. У нижньому храмі встановили великий монітор.



Як відомо, Митрополит Епіфаній є монахом і свого часу він жив та працював на Рівненщині. Після обрання очільником Православної Церкви України це перший візит владики до Рівного.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, у день Благовіщення Пресвятої Богородиці, у Рівне приїхав Блаженніший Митрополит Київський і всієї УкраїниВін очолює урочисту Божественну літургію та молебень. Богослужіння розпочалося о 9.30 год., - повідомляє РадіоТрек Сотні людей прийшли на літургію, яку проводить владика Епіфаній. Храм не вміщає усіх вірян, тож надворі поставили монітор для трансляції служби.На службу приїхали і віряни з села Птича Дубенського району. 4 квітня громада перейшла у ПЦУ і жінки приїхали подяякувати владиці за підтримку і молитви щодо об'єднання християн в єдину церкву.Крім цього, сьогодні до кафедрального храму привезли копію чудотворної ікони Божої Матері «Милостива», яка написана у монастирі Кікос, що на острові Кіпр.Вщент заповнені і верхній, і нижні храми собору. У нижньому храмі встановили великий монітор.Як відомо, Митрополит Епіфаній є монахом і свого часу він жив та працював на Рівненщині. Після обрання очільником Православної Церкви України це перший візит владики до Рівного.

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