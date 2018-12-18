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На Рівненщині сотні людей прийшли на святкову літургію, яку очолив Епіфаній. ФОТО

На Рівненщині сотні людей прийшли на святкову літургію, яку очолив Епіфаній. ФОТО
Сьогодні, у день Благовіщення Пресвятої Богородиці, у Рівне приїхав Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Він очолює урочисту Божественну літургію та молебень. Богослужіння розпочалося о 9.30 год., - повідомляє РадіоТрек.

Сотні людей прийшли на літургію, яку проводить владика Епіфаній. Храм не вміщає усіх вірян, тож надворі поставили монітор для трансляції служби.

На службу приїхали і віряни з села Птича Дубенського району. 4 квітня громада перейшла у ПЦУ і жінки приїхали подяякувати владиці за підтримку і молитви щодо об'єднання християн в єдину церкву.

Крім цього, сьогодні до кафедрального храму привезли копію чудотворної ікони Божої Матері «Милостива», яка написана у монастирі Кікос, що на острові Кіпр.

Вщент заповнені і верхній, і нижні храми собору. У нижньому храмі встановили великий монітор.

Як відомо, Митрополит Епіфаній є монахом і свого часу він жив та працював на Рівненщині. Після обрання очільником Православної Церкви України це перший візит владики до Рівного.









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Теги: Епіфаній, літургія, храм, Рівненщина
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