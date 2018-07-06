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Вихованцям колонії на Волині розповіли про небезпеку СНІДу

Вихованцям колонії на Волині розповіли про небезпеку СНІДу
Вихованці Ковельської колонії мали можливість стати активними слухачами інформативної відеолекції про ВІЛ/СНІД, яку підготувала лікар-інфекціоніст, викладач медичного коледжу Ірина Мизовець.

Юнакам розповіли про зростання кількості випадків інфікування на вірус імунодефіциту людини, - повідомляє КовельPost.

Надзвичайно швидкими темпами недуга поширюється серед осіб вікової категорії 15–20 років. Уразливими серед означеної вікової групи в Україні є засуджені, які перебувають у пенітенціарних установах для неповнолітніх.

Фахівець звернула увагу на злободенність питання, оперуючи новими фактами про вірус, поділилася досвідом роботи у цьому напрямку, розповіла про перебіг захворювання та шляхи інфікування, як вберегтись від небезпечного захворювання.

Вихованцям колонії на Волині розповіли про небезпеку СНІДу


Вихованці не соромились бути відвертими, ставили запитання, дискутували.

- У роботі з молоддю важливо бути щирим та обізнаним у своїй сфері діяльності, аби донести необхідну інформацію та навчити. Висвітлюючи суспільно важливі теми, ми навчаємо молодь бути більш обачними та свідомими громадянами, - зауважила директорка Ковельського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Інна Третяк.

Вихованцям колонії на Волині розповіли про небезпеку СНІДу


Юрій Філаретов, заступник начальника колонії, у зверненні до юнаків наголосив, що проблема ВІЛ/СНІД може торкнутися кожного. Тож потрібно, перш за все, бути поінформованим та вести здоровий спосіб життя.

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Теги: колонія, Ковель, СНІД, лекція
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