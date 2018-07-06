Вихованцям колонії на Волині розповіли про небезпеку СНІДу
Сьогодні, 20:13
Вихованці Ковельської колонії мали можливість стати активними слухачами інформативної відеолекції про ВІЛ/СНІД, яку підготувала лікар-інфекціоніст, викладач медичного коледжу Ірина Мизовець.
Юнакам розповіли про зростання кількості випадків інфікування на вірус імунодефіциту людини, - повідомляє КовельPost.
Надзвичайно швидкими темпами недуга поширюється серед осіб вікової категорії 15–20 років. Уразливими серед означеної вікової групи в Україні є засуджені, які перебувають у пенітенціарних установах для неповнолітніх.
Фахівець звернула увагу на злободенність питання, оперуючи новими фактами про вірус, поділилася досвідом роботи у цьому напрямку, розповіла про перебіг захворювання та шляхи інфікування, як вберегтись від небезпечного захворювання.
Вихованці не соромились бути відвертими, ставили запитання, дискутували.
- У роботі з молоддю важливо бути щирим та обізнаним у своїй сфері діяльності, аби донести необхідну інформацію та навчити. Висвітлюючи суспільно важливі теми, ми навчаємо молодь бути більш обачними та свідомими громадянами, - зауважила директорка Ковельського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Інна Третяк.
Юрій Філаретов, заступник начальника колонії, у зверненні до юнаків наголосив, що проблема ВІЛ/СНІД може торкнутися кожного. Тож потрібно, перш за все, бути поінформованим та вести здоровий спосіб життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Юнакам розповіли про зростання кількості випадків інфікування на вірус імунодефіциту людини, - повідомляє КовельPost.
Надзвичайно швидкими темпами недуга поширюється серед осіб вікової категорії 15–20 років. Уразливими серед означеної вікової групи в Україні є засуджені, які перебувають у пенітенціарних установах для неповнолітніх.
Фахівець звернула увагу на злободенність питання, оперуючи новими фактами про вірус, поділилася досвідом роботи у цьому напрямку, розповіла про перебіг захворювання та шляхи інфікування, як вберегтись від небезпечного захворювання.
Вихованці не соромились бути відвертими, ставили запитання, дискутували.
- У роботі з молоддю важливо бути щирим та обізнаним у своїй сфері діяльності, аби донести необхідну інформацію та навчити. Висвітлюючи суспільно важливі теми, ми навчаємо молодь бути більш обачними та свідомими громадянами, - зауважила директорка Ковельського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Інна Третяк.
Юрій Філаретов, заступник начальника колонії, у зверненні до юнаків наголосив, що проблема ВІЛ/СНІД може торкнутися кожного. Тож потрібно, перш за все, бути поінформованим та вести здоровий спосіб життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку п'яний професор СНУ ім. Лесі Українки протаранив паркан і виїхав на тротуар
Сьогодні, 20:33
Вихованцям колонії на Волині розповіли про небезпеку СНІДу
Сьогодні, 20:13
У Луцьку нацгвардійці молилися за Україну
Сьогодні, 19:46
На Волині за добу – 7 випадків кримінального травматизму
Сьогодні, 19:25