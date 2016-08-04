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За добу волинські патрульні отримали 11 викликів про домашнє насильство

За добу волинські патрульні отримали 11 викликів про домашнє насильство
Волинські патрульні за ніч опрацювали 11 викликів про доманє насильство.

Про це інформує прес-служба поліції.

"Патрульні цієї ночі виїхали на 7 викликів про конфлікти, 11 – про домашнє насильство, 4 – про погрозу фізичною розправою або вбивством.

Окрім того, оформили 10 протоколів та 11 постанов у сфері охорони публічної безпеки, перевірили 112 осіб та 72 транспортні засоби. Загалом опрацювали 86 викликів".

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Теги: поліція, виклики, домашнє насильство
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