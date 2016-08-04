За добу волинські патрульні отримали 11 викликів про домашнє насильство





Про це інформує



"Патрульні цієї ночі виїхали на 7 викликів про конфлікти, 11 – про домашнє насильство, 4 – про погрозу фізичною розправою або вбивством.



Окрім того, оформили 10 протоколів та 11 постанов у сфері охорони публічної безпеки, перевірили 112 осіб та 72 транспортні засоби. Загалом опрацювали 86 викликів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні за ніч опрацювали 11 викликів про доманє насильство.Про це інформує прес-служба поліції "Патрульні цієї ночі виїхали на 7 викликів про конфлікти, 11 – про домашнє насильство, 4 – про погрозу фізичною розправою або вбивством.Окрім того, оформили 10 протоколів та 11 постанов у сфері охорони публічної безпеки, перевірили 112 осіб та 72 транспортні засоби. Загалом опрацювали 86 викликів".

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