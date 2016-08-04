За добу волинські патрульні отримали 11 викликів про домашнє насильство
Сьогодні, 21:39
Волинські патрульні за ніч опрацювали 11 викликів про доманє насильство.
Про це інформує прес-служба поліції.
"Патрульні цієї ночі виїхали на 7 викликів про конфлікти, 11 – про домашнє насильство, 4 – про погрозу фізичною розправою або вбивством.
Окрім того, оформили 10 протоколів та 11 постанов у сфері охорони публічної безпеки, перевірили 112 осіб та 72 транспортні засоби. Загалом опрацювали 86 викликів".
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Про це інформує прес-служба поліції.
"Патрульні цієї ночі виїхали на 7 викликів про конфлікти, 11 – про домашнє насильство, 4 – про погрозу фізичною розправою або вбивством.
Окрім того, оформили 10 протоколів та 11 постанов у сфері охорони публічної безпеки, перевірили 112 осіб та 72 транспортні засоби. Загалом опрацювали 86 викликів".
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