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Не згортається кров: закликають допомогти сину селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень

Не згортається кров: закликають допомогти сину селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень
У сина селищного голови Локач Богдана Іуса не згортається кров, наразі він перебуває у важкому стані.

Про це повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко у facebook.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 квітня невідомі напали на хлопця та завдали йому 13 ножових поранень.

"Потребує нашої з вами підтримки син Локачинського селищного голови, на якого у Києві здійснили напад у ніч 6 квітня. Стан досі важкий.

Нині у столиці за його життя борються лікарі.

- Через численні ножові поранення він зазнав великої крововтрати. На жаль, у нього не згортується кров, тож терміново необхідний дороговартісний препарат «Октаплекс», - прокоментував стан потерпілого начальник управління охорони здоров‘я ОДА Ігор Ващенюк", - йдеться в дописі Олександра Савченка.

Допомогти можна за наступними реквізитами:

Іус Ірина Анатоліївна (мама пораненого хлопця)
4149 4996 4950 3230

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Теги: допомога, Богдан Іус, поранення, кров
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