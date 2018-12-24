«Доступні ліки»: розповіли, чи можна у Луцьку отримати медикаменти за електронним рецептом





Виписувати електронні рецепти почали напередодні, каже директор фармацевтичного підприємства Михайло Півнюк, - йдеться в сюжеті



Нагадаємо, амбулаторії міста Ковеля першими на Волині запровадили таку практику. Але волинські аптеки не підключені до системи видачі електронних рецептів.



Деталі - в сюжеті.





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