«Доступні ліки»: розповіли, чи можна у Луцьку отримати медикаменти за електронним рецептом
Сьогодні, 14:42
У Луцьку отримати медикаменти за програмою “Доступні ліки” за електронним рецептом поки-що неможливо.
Виписувати електронні рецепти почали напередодні, каже директор фармацевтичного підприємства Михайло Півнюк, - йдеться в сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, амбулаторії міста Ковеля першими на Волині запровадили таку практику. Але волинські аптеки не підключені до системи видачі електронних рецептів.
Деталі - в сюжеті.
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Виписувати електронні рецепти почали напередодні, каже директор фармацевтичного підприємства Михайло Півнюк, - йдеться в сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, амбулаторії міста Ковеля першими на Волині запровадили таку практику. Але волинські аптеки не підключені до системи видачі електронних рецептів.
Деталі - в сюжеті.
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