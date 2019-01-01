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На кладовищі поблизу Луцька через паліїв сухої трави погоріли дерев'яні хрести. ФОТО

На кладовищі поблизу Луцька через паліїв сухої трави погоріли дерев'яні хрести. ФОТО
На кладовищі у селі Княгининок внаслідок підпалу сухої трави вогнем було пошкоджено дерев'яні хрести. Деякі з них вигоріли дотла.

Про це на facebook-сторінці Княгининівської громади написав Андрій Бондарук.

"Хтось "прибрав" на Фалькові перед поминальною суботою", - підписав він світлини.

До слова, у коментарях під дописом люди зазначають, що схожа ситуація трапилась і у селі Сирники Луцького району.

На кладовищі поблизу Луцька через паліїв сухої трави погоріли дерев'яні хрести. ФОТО

На кладовищі поблизу Луцька через паліїв сухої трави погоріли дерев'яні хрести. ФОТО

На кладовищі поблизу Луцька через паліїв сухої трави погоріли дерев'яні хрести. ФОТО

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Теги: кладовище, сухостій, суха трава, підпал, хрести, Княгининок
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