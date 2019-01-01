На кладовищі поблизу Луцька через паліїв сухої трави погоріли дерев'яні хрести. ФОТО





Про це на Андрій Бондарук.



"Хтось "прибрав" на Фалькові перед поминальною суботою", - підписав він світлини.



До слова, у коментарях під дописом люди зазначають, що схожа ситуація трапилась і у селі Сирники Луцького району.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кладовищі у селі Княгининок внаслідок підпалу сухої трави вогнем було пошкоджено дерев'яні хрести. Деякі з них вигоріли дотла.Про це на facebook-сторінці Княгининівської громади написав"Хтось "прибрав" на Фалькові перед поминальною суботою", - підписав він світлини.До слова, у коментарях під дописом люди зазначають, що схожа ситуація трапилась і у селі Сирники Луцького району.

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