На кладовищі поблизу Луцька через паліїв сухої трави погоріли дерев'яні хрести. ФОТО
Сьогодні, 15:03
На кладовищі у селі Княгининок внаслідок підпалу сухої трави вогнем було пошкоджено дерев'яні хрести. Деякі з них вигоріли дотла.
Про це на facebook-сторінці Княгининівської громади написав Андрій Бондарук.
"Хтось "прибрав" на Фалькові перед поминальною суботою", - підписав він світлини.
До слова, у коментарях під дописом люди зазначають, що схожа ситуація трапилась і у селі Сирники Луцького району.
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Про це на facebook-сторінці Княгининівської громади написав Андрій Бондарук.
"Хтось "прибрав" на Фалькові перед поминальною суботою", - підписав він світлини.
До слова, у коментарях під дописом люди зазначають, що схожа ситуація трапилась і у селі Сирники Луцького району.
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