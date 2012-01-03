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Після служби в соборі владика Михаїл подарував усім жікам по троянді. ФОТО

Після служби в соборі владика Михаїл подарував усім жікам по троянді. ФОТО
Усім дівчатам і жінкам, які прийшли в кафедральний собор Святої Трійці на Всенічну напередодні Благовіщення Пресвятої Богородиці, митрополит Луцький і Волинський Михаїл подарував по троянді.

Уже не вперше архієрей дарує квіти напередодні цього свята, - інформує прес-служба Волинської єпархії Православної Церкви України.

До започаткування цієї традиції високопреосвященного надихнула одна із ікон, де зображено архангела Гавриїла, який явився з лілією у руці благовістити Пречистій Діві Марії про Її Богоматеринство.

Після служби в соборі владика Михаїл подарував усім жікам по троянді. ФОТО


Керуючий єпархією каже: дарую квіти на знак шани материнства, шани тих, які приймають це Боже покликання, жертвують здоров’ям та силами заради життя і виховання своїх дітей. Зокрема, особлива шана тим, хто є матір’ю героїв, захисників, великих патріотів. Благовіщення – ще один привід відзначити всіх, хто народжував чи у майбутньому стане матір’ю, а також заохотити молодь не боятися одруження та дітонародження, – переконаний митрополит Михаїл.

Світлина інформаційної служби єпархії.

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Теги: Михаїл, владика, богослужіння, троянда, жінка, Благовіщення
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Коментарі 2
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Не за свої придбав, дурники пожертвували, а мішаня "толіку малую " потратив на квіти! Показуха !
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Не за свої придбав, дурники пожертвували, а мішаня "толіку малую " потратив на квіти! Показуха !
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