«Другий тур виборів буде непередбачуваний і здивує багатьох», – луцький телеведучий

Тарас Шкітер вважає, що дебати кандидатів у президенти суттєво не вплинуть на вибір українців.



Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий". Відео Тарас Шкітер опублікував на своїй сторінці у



"Переконаний, що від завтра відбудуться кардинальні зміни в кампанії президента. І при правильному виконанні 2-й тур виборів буде непередбачуваний і здивує багатьох. Дебати можуть стати лише прикінцевим акордом, а не зіграють визначальну роль, тому не очікуйте на них і аналізуйте все, що відбувається", – написав він.







"Говорячи про дебати, варто зауважити, що вони важливі, але кардинально на ухвалення рішень українцями навряд вплинуть. Тому що це не боксерський поєдинок, коли ти можеш цілий бій програвати, а потім влучно вцілити у підборіддя – і твій суперник буде переможений. Це не так. Кілька відсотків це може відібрати, але коли різниця більш ніж 10 %, то винятково на це сподіватися, з технологічної точки зору, не правильно. Тому потрібно діяти за своєю програмою. але ситуативно підігрувати, реагуючи на відповідні виклики", – наголосив Тарас Шкітер.



Нагадаємо: кандидат у президенти Володимир Зеленський записав звернення до Петра Порошенка, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК «Олімпійський». Однак там поки не отримували жодних офіційних заявокщодо них. Натомість Петро Порошенко відповів на виклик Зеленського.



Своєю чергою Зеленський запропонував лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко виступити арбітром його дебатів з президентом Петром Порошенком. На що Порошенко записав ще одне відео, де закликав Зеленського бути мужиком і не ставити умов.



Обоє кандидатів у президенти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", продюсер та телеведучийвважає, що дебати кандидатів у президенти суттєво не вплинуть на вибір українців.Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий". Відео Тарас Шкітер опублікував на своїй сторінці у Facebook , - пише ІА "Конкурент" "Переконаний, що від завтра відбудуться кардинальні зміни в кампанії президента. І при правильному виконанні 2-й тур виборів буде непередбачуваний і здивує багатьох. Дебати можуть стати лише прикінцевим акордом, а не зіграють визначальну роль, тому не очікуйте на них і аналізуйте все, що відбувається", – написав він."Говорячи про дебати, варто зауважити, що вони важливі, але кардинально на ухвалення рішень українцями навряд вплинуть. Тому що це не боксерський поєдинок, коли ти можеш цілий бій програвати, а потім влучно вцілити у підборіддя – і твій суперник буде переможений. Це не так. Кілька відсотків це може відібрати, але коли різниця більш ніж 10 %, то винятково на це сподіватися, з технологічної точки зору, не правильно. Тому потрібно діяти за своєю програмою. але ситуативно підігрувати, реагуючи на відповідні виклики", – наголосив Тарас Шкітер.Нагадаємо: кандидат у президентизаписав звернення до, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК «Олімпійський». Однак там поки не отримували жодних офіційних заявокщодо них. Натомість Петро Порошенко відповів на виклик Зеленського. "Стадіон, так стадіон" , – сказав він. Згодом Петро Порошенко покликав Зеленського разом здати аналізи на вживання алкоголю та наркотиків.Своєю чергою Зеленський запропонував лідеру "Батьківщини"виступити арбітром його дебатів з президентом Петром Порошенком. На що Порошенко записав ще одне відео, де закликав Зеленського бути мужиком і не ставити умов.Обоє кандидатів у президенти прийшли здавати аналізи , але окремо: Порошенко – в НСК "Олімпійський", а Зеленський – в приватну клініку "Євролаб".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію