«Другий тур виборів буде непередбачуваний і здивує багатьох», – луцький телеведучий
Сьогодні, 16:16
Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", продюсер та телеведучий Тарас Шкітер вважає, що дебати кандидатів у президенти суттєво не вплинуть на вибір українців.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий". Відео Тарас Шкітер опублікував на своїй сторінці у Facebook, - пише ІА "Конкурент".
"Переконаний, що від завтра відбудуться кардинальні зміни в кампанії президента. І при правильному виконанні 2-й тур виборів буде непередбачуваний і здивує багатьох. Дебати можуть стати лише прикінцевим акордом, а не зіграють визначальну роль, тому не очікуйте на них і аналізуйте все, що відбувається", – написав він.
"Говорячи про дебати, варто зауважити, що вони важливі, але кардинально на ухвалення рішень українцями навряд вплинуть. Тому що це не боксерський поєдинок, коли ти можеш цілий бій програвати, а потім влучно вцілити у підборіддя – і твій суперник буде переможений. Це не так. Кілька відсотків це може відібрати, але коли різниця більш ніж 10 %, то винятково на це сподіватися, з технологічної точки зору, не правильно. Тому потрібно діяти за своєю програмою. але ситуативно підігрувати, реагуючи на відповідні виклики", – наголосив Тарас Шкітер.
Нагадаємо: кандидат у президенти Володимир Зеленський записав звернення до Петра Порошенка, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК «Олімпійський». Однак там поки не отримували жодних офіційних заявокщодо них. Натомість Петро Порошенко відповів на виклик Зеленського. "Стадіон, так стадіон", – сказав він. Згодом Петро Порошенко покликав Зеленського разом здати аналізи на вживання алкоголю та наркотиків.
Своєю чергою Зеленський запропонував лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко виступити арбітром його дебатів з президентом Петром Порошенком. На що Порошенко записав ще одне відео, де закликав Зеленського бути мужиком і не ставити умов.
Обоє кандидатів у президенти прийшли здавати аналізи, але окремо: Порошенко – в НСК "Олімпійський", а Зеленський – в приватну клініку "Євролаб".
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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий". Відео Тарас Шкітер опублікував на своїй сторінці у Facebook, - пише ІА "Конкурент".
"Переконаний, що від завтра відбудуться кардинальні зміни в кампанії президента. І при правильному виконанні 2-й тур виборів буде непередбачуваний і здивує багатьох. Дебати можуть стати лише прикінцевим акордом, а не зіграють визначальну роль, тому не очікуйте на них і аналізуйте все, що відбувається", – написав він.
"Говорячи про дебати, варто зауважити, що вони важливі, але кардинально на ухвалення рішень українцями навряд вплинуть. Тому що це не боксерський поєдинок, коли ти можеш цілий бій програвати, а потім влучно вцілити у підборіддя – і твій суперник буде переможений. Це не так. Кілька відсотків це може відібрати, але коли різниця більш ніж 10 %, то винятково на це сподіватися, з технологічної точки зору, не правильно. Тому потрібно діяти за своєю програмою. але ситуативно підігрувати, реагуючи на відповідні виклики", – наголосив Тарас Шкітер.
Нагадаємо: кандидат у президенти Володимир Зеленський записав звернення до Петра Порошенка, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК «Олімпійський». Однак там поки не отримували жодних офіційних заявокщодо них. Натомість Петро Порошенко відповів на виклик Зеленського. "Стадіон, так стадіон", – сказав він. Згодом Петро Порошенко покликав Зеленського разом здати аналізи на вживання алкоголю та наркотиків.
Своєю чергою Зеленський запропонував лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко виступити арбітром його дебатів з президентом Петром Порошенком. На що Порошенко записав ще одне відео, де закликав Зеленського бути мужиком і не ставити умов.
Обоє кандидатів у президенти прийшли здавати аналізи, але окремо: Порошенко – в НСК "Олімпійський", а Зеленський – в приватну клініку "Євролаб".
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Коментарі 1
Здивує чим? Що не дивлячись на перевагу у першому турі Зе програє завдяки масовим фальсифікаціям і застосуванню величезного адмінресурсу - це нікого не здивує, а здивує те, що піпл це мовчки проковтне...
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