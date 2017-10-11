Назвали найнебезпечніші мікрорайони Луцька
Сьогодні, 16:47
Інспектор зі зв’язків з громадськістю патрульної поліції Волині Роман Ткачук назвав найкримінальніші мікрорайони Луцька.
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"Виходячи із щомісячного картографічного аналізу слідує, що за 3 місяці 2019 року найбільш кримінальними районами є 33-й квартал, центр міста, район залізничного вокзалу, пр. Волі та Відродження де скоєно 15,2% від усіх вчинених злочинів та адміністративних правопорушень. За часом вчинення протиправних посягань в м . Луцьку вдалось встановити, що найбільше злочинів та інших правопорушень відбувається в період 18-24 години", - зазначив поліцейський.
Та додав, що ці мікрорайони патрулюються посилено не лише поліцейськими, а й нацгвардійцями та учасниками ГФ "Самооборона Волині".
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Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"Виходячи із щомісячного картографічного аналізу слідує, що за 3 місяці 2019 року найбільш кримінальними районами є 33-й квартал, центр міста, район залізничного вокзалу, пр. Волі та Відродження де скоєно 15,2% від усіх вчинених злочинів та адміністративних правопорушень. За часом вчинення протиправних посягань в м . Луцьку вдалось встановити, що найбільше злочинів та інших правопорушень відбувається в період 18-24 години", - зазначив поліцейський.
Та додав, що ці мікрорайони патрулюються посилено не лише поліцейськими, а й нацгвардійцями та учасниками ГФ "Самооборона Волині".
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