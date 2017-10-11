Назвали найнебезпечніші мікрорайони Луцька

Роман Ткачук назвав найкримінальніші мікрорайони Луцька.



Про це він написав на своїй сторінці у



"Виходячи із щомісячного картографічного аналізу слідує, що за 3 місяці 2019 року найбільш кримінальними районами є 33-й квартал, центр міста, район залізничного вокзалу, пр. Волі та Відродження де скоєно 15,2% від усіх вчинених злочинів та адміністративних правопорушень. За часом вчинення протиправних посягань в м . Луцьку вдалось встановити, що найбільше злочинів та інших правопорушень відбувається в період 18-24 години", - зазначив поліцейський.



Та додав, що ці мікрорайони патрулюються посилено не лише поліцейськими, а й нацгвардійцями та учасниками ГФ "Самооборона Волині".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектор зі зв’язків з громадськістю патрульної поліції Волиніназвав найкримінальніші мікрорайони Луцька.Про це він написав на своїй сторінці у facebook "Виходячи із щомісячного картографічного аналізу слідує, що за 3 місяці 2019 року найбільш кримінальними районами є 33-й квартал, центр міста, район залізничного вокзалу, пр. Волі та Відродження де скоєно 15,2% від усіх вчинених злочинів та адміністративних правопорушень. За часом вчинення протиправних посягань в м . Луцьку вдалось встановити, що найбільше злочинів та інших правопорушень відбувається в період 18-24 години", - зазначив поліцейський.Та додав, що ці мікрорайони патрулюються посилено не лише поліцейськими, а й нацгвардійцями та учасниками ГФ "Самооборона Волині".

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