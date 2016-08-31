Телевізор, чайник та душ: як виглядає камера Зайцевої. ФОТО
Сьогодні, 17:26
Правозахисники опублікували фото камери, у якій перебуває винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева.
Камеру у Харківському слідчому ізоляторі, у якій живе винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева, відвідали представники Міжнародного правозахисного центру, - пишуть Факти.
Олена Зайцева перебуває у камері №400, з нею проживає ще три людини. Приміщення світле та чисте. У камері є телевізор, електричний чайник, вода, душ, туалет і засоби особистої гігієни.
До слова, правозахисник Дмитро Удачин, який показав, в яких умовах проживає Зайцева, оприлюднив світлини, зроблені і в інших камерах та на подвір'ї СІЗО.
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Камеру у Харківському слідчому ізоляторі, у якій живе винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева, відвідали представники Міжнародного правозахисного центру, - пишуть Факти.
Олена Зайцева перебуває у камері №400, з нею проживає ще три людини. Приміщення світле та чисте. У камері є телевізор, електричний чайник, вода, душ, туалет і засоби особистої гігієни.
До слова, правозахисник Дмитро Удачин, який показав, в яких умовах проживає Зайцева, оприлюднив світлини, зроблені і в інших камерах та на подвір'ї СІЗО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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