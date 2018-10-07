На Волині прикордонники затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол





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“В пункті пропуску „Доманове“ прикордонники Луцького загону затримали росіянина, якого розшукували по лінії „Інтерполу“ правоохоронні органи Франції для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів”, — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску “Доманове” прикордонники Луцького загону затримали росіянина, якого розшукували по лінії “Інтерполу” правоохоронні органи Франції.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.“В пункті пропуску „Доманове“ прикордонники Луцького загону затримали росіянина, якого розшукували по лінії „Інтерполу“ правоохоронні органи Франції для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів”, — йдеться у повідомленні.

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