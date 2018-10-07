На Волині прикордонники затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол
Сьогодні, 17:56
В пункті пропуску “Доманове” прикордонники Луцького загону затримали росіянина, якого розшукували по лінії “Інтерполу” правоохоронні органи Франції.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“В пункті пропуску „Доманове“ прикордонники Луцького загону затримали росіянина, якого розшукували по лінії „Інтерполу“ правоохоронні органи Франції для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів”, — йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“В пункті пропуску „Доманове“ прикордонники Луцького загону затримали росіянина, якого розшукували по лінії „Інтерполу“ правоохоронні органи Франції для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів”, — йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Шацькій ОТГ встановили новий розмір туристичного збору
Сьогодні, 18:14
На Волині прикордонники затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол
Сьогодні, 17:56
Телевізор, чайник та душ: як виглядає камера Зайцевої. ФОТО
Сьогодні, 17:26
Назвали найнебезпечніші мікрорайони Луцька
Сьогодні, 16:47