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На Волині прикордонники затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

На Волині прикордонники затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол
В пункті пропуску “Доманове” прикордонники Луцького загону затримали росіянина, якого розшукували по лінії “Інтерполу” правоохоронні органи Франції.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

“В пункті пропуску „Доманове“ прикордонники Луцького загону затримали росіянина, якого розшукували по лінії „Інтерполу“ правоохоронні органи Франції для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів”, — йдеться у повідомленні.

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Теги: росіянин, Інтрепол, розшук, Доманово, прикордонники
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