У Шацькій ОТГ встановили новий розмір туристичного збору
Сьогодні, 18:14
В цьому році жителі Шацької ОТГ, котрі приймають відпочивальників, а також власники баз відпочинку сплачуватимуть новий туристичний збір.
Відповідне рішення депутати затвердили на сесії Шацької ОТГ, де розглянули зміни до рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, - повідомляє Район.Шацьк.
За словами Оксани Тимошук, головної спеціалістки-інспекторки праці селищної ради, відповідно до законодавства, змінилися ставки туристичного збору, який тепер становить 0,1% від розміру мінімальної заробітної плати (на сьогодні це 4 грн. 17 копійок за людину за добу проживання).
Якщо в середньому за 60 днів сезону для суб’єктів господарювання, які мають 20 ліжкомісць, мінімальна вартість житла 100 грн. за добу, то дохід становитиме 120 тис.грн. І вже з цієї суми треба сплатити до бюджету 5 тис.грн. туристичного збору. До речі, цей податок уже закладений у вартість проживання.
Проте, за словами Оксани Тимошук, при таких ставках податку виникає парадокс, адже аналогічну суму сплачуватимуть і ті, хто за житло бере удвічі чи утричі більші суми.
За минулий рік до бюджету громади 15 фізичних осіб сплатили 17,5 тисяч гривень, юридичні особи (34 бази відпочинку в ур. Гряда та озері Пісочне) – 67 тисяч гривень, а 15 суб'єктів господарювання узагалі не сплатили туристичного збору.
Депутат Василь Печук запропонував комісії, яка перед початком літнього сезону відпочинку дає дозвіл на відкриття, ставити умову сплати боргів з туристичного збору та всіх податків.
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Відповідне рішення депутати затвердили на сесії Шацької ОТГ, де розглянули зміни до рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, - повідомляє Район.Шацьк.
За словами Оксани Тимошук, головної спеціалістки-інспекторки праці селищної ради, відповідно до законодавства, змінилися ставки туристичного збору, який тепер становить 0,1% від розміру мінімальної заробітної плати (на сьогодні це 4 грн. 17 копійок за людину за добу проживання).
Якщо в середньому за 60 днів сезону для суб’єктів господарювання, які мають 20 ліжкомісць, мінімальна вартість житла 100 грн. за добу, то дохід становитиме 120 тис.грн. І вже з цієї суми треба сплатити до бюджету 5 тис.грн. туристичного збору. До речі, цей податок уже закладений у вартість проживання.
Проте, за словами Оксани Тимошук, при таких ставках податку виникає парадокс, адже аналогічну суму сплачуватимуть і ті, хто за житло бере удвічі чи утричі більші суми.
За минулий рік до бюджету громади 15 фізичних осіб сплатили 17,5 тисяч гривень, юридичні особи (34 бази відпочинку в ур. Гряда та озері Пісочне) – 67 тисяч гривень, а 15 суб'єктів господарювання узагалі не сплатили туристичного збору.
Депутат Василь Печук запропонував комісії, яка перед початком літнього сезону відпочинку дає дозвіл на відкриття, ставити умову сплати боргів з туристичного збору та всіх податків.
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