Автобезлад: у центрі Луцька – стихійна парковка біля собору. ФОТО





Про це у facebook-спільноті Борис Галустьян.



“Без слів! Сьогодні 11-30 біля собору…”, — написав користувач.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 7 квітня, християни східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Відтак, у центрі Луцька, поблизу входу до Свято-Троїцького кафедрального собору віряни влаштували стихійну парковку.Про це у facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” повідомив користувач“Без слів! Сьогодні 11-30 біля собору…”, — написав користувач.

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