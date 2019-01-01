Автобезлад: у центрі Луцька – стихійна парковка біля собору. ФОТО
Сьогодні, 18:30
Сьогодні, 7 квітня, християни східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Відтак, у центрі Луцька, поблизу входу до Свято-Троїцького кафедрального собору віряни влаштували стихійну парковку.
Про це у facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” повідомив користувач Борис Галустьян.
“Без слів! Сьогодні 11-30 біля собору…”, — написав користувач.
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Про це у facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” повідомив користувач Борис Галустьян.
“Без слів! Сьогодні 11-30 біля собору…”, — написав користувач.
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