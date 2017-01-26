На Волині на місці недобудованої полікніки зведуть багатоповерхівку з приватним медцентром. ФОТО
Сьогодні, 18:54
У центрі Нововолинська новий власник розбирає недобудоване приміщення поліклініки, щоб звести на цьому місці багатоквартирний житловий будинок.
На місці працює бригада шабашників із села, пише Волинь24 з посиланням на Радар.
На робітниках немає ні будівельних захисних касок, ні жилетів, ні тросів. Хоча працюють на висоті. Знімають шифер із даху – акуратно, десь іще використають. Розбирають балки – без жодних страхувальних засобів. Ризикують головою. Без каски…
У соціальній мережі «Фейсбук» розміщені світлини, на яких видно, що вже зняли шиферну покрівлю і розібрали третій поверх.
Як раніше повідомляли ЗМІ, недобуд поліклініки на 600 місць і майже 20 соток у жвавому місці – навпроти супермаркету «Край» – придбала у 2017 році за 786 тис. грн (із ПДВ) підприємець із села Хмелівка Володимир-Волинського району Олена Цьось.
Раніше Олена Цьось була керівником і власником дочірнього підприємства «АБВ авто», зареєстрованого у Хмелівці. Основний вид діяльності «АБВ авто» – роздрібна торгівля автомобілями. Підприємство проіснувало до грудня 2013 року й було ліквідоване. На час придбання нововолинського недобуду Цьось Олена Федорівна у Держреєстрі підприємців не значилась.
Цільове призначення об’єкта – медичний центр. Обов’язковими умовами для покупця були добудова медичного центру впродовж 3 років, заборона відчуження будівлі та ділянки до введення об’єкта в експлуатацію.
Як розповів депутат Нововолинської міськради Руслан Соловйов, на сесії міськради, коли обговорювали питання продажу, пояснили, що на двох нижніх поверхах буде медичний центр (зрозуміло, приватний), а нагорі – квартири.
Хто реальний власник цього об’єкта сьогодні, наразі не відомо.
Недобудоване приміщення стояло пусткою 30 років. Тут збиралися наркомани, розважалися підлітки. Рятувальники і поліція неодноразово виїздили сюди на тривожні виклики. То п’яний хлопчина впав із другого поверху недобуду, то ще яка біда.
Фото - Радар
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На місці працює бригада шабашників із села, пише Волинь24 з посиланням на Радар.
На робітниках немає ні будівельних захисних касок, ні жилетів, ні тросів. Хоча працюють на висоті. Знімають шифер із даху – акуратно, десь іще використають. Розбирають балки – без жодних страхувальних засобів. Ризикують головою. Без каски…
У соціальній мережі «Фейсбук» розміщені світлини, на яких видно, що вже зняли шиферну покрівлю і розібрали третій поверх.
Як раніше повідомляли ЗМІ, недобуд поліклініки на 600 місць і майже 20 соток у жвавому місці – навпроти супермаркету «Край» – придбала у 2017 році за 786 тис. грн (із ПДВ) підприємець із села Хмелівка Володимир-Волинського району Олена Цьось.
Раніше Олена Цьось була керівником і власником дочірнього підприємства «АБВ авто», зареєстрованого у Хмелівці. Основний вид діяльності «АБВ авто» – роздрібна торгівля автомобілями. Підприємство проіснувало до грудня 2013 року й було ліквідоване. На час придбання нововолинського недобуду Цьось Олена Федорівна у Держреєстрі підприємців не значилась.
Цільове призначення об’єкта – медичний центр. Обов’язковими умовами для покупця були добудова медичного центру впродовж 3 років, заборона відчуження будівлі та ділянки до введення об’єкта в експлуатацію.
Як розповів депутат Нововолинської міськради Руслан Соловйов, на сесії міськради, коли обговорювали питання продажу, пояснили, що на двох нижніх поверхах буде медичний центр (зрозуміло, приватний), а нагорі – квартири.
Хто реальний власник цього об’єкта сьогодні, наразі не відомо.
Недобудоване приміщення стояло пусткою 30 років. Тут збиралися наркомани, розважалися підлітки. Рятувальники і поліція неодноразово виїздили сюди на тривожні виклики. То п’яний хлопчина впав із другого поверху недобуду, то ще яка біда.
Фото - Радар
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