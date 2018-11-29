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У Луцьку хочуть будувати новий житловий комплекс із 9 багатоповерхівок

У Луцьку хочуть будувати новий житловий комплекс із 9 багатоповерхівок
На вулиці Рівненській у Луцьку планують звести новий житловий комплекс, що складатиметься із 9 багатоповерхових будинків.

ЖК з’явиться на вулиці Рівненській, 25. Про це пише ІА Волинські новини.

Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва житлового комплексу з дев’яти багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом затвердили відповідно до наказу управління містобудування та архітектури від 4 квітня.

Замовником стало ТзОВ «Кристал Житло Інвест».

Категорія земель ділянки – землі громадської та житлової забудови, відповідає генплану Луцька та відкоригованому детальному плану території житлового кварталу між вулицями Рівненською, Карпенка-Карого, Островського, затвердженого рішенням виконкому від 6 липня 2016 року.

Граничнодопустима висотність будинків – 12 поверхів (42 метри). Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 30%. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови – 450 осіб на гектар. Незначна частина земельної ділянки розташована в санітарно-захисній зоні виробничих об’єктів 1-3 класів шкідливості. Земельна ділянка знаходиться в санітарно-захисній зоні.

У Луцьку хочуть будувати новий житловий комплекс із 9 багатоповерхівок

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Теги: житловий комплекс, Рівненська, будівництво
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