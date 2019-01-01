8 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкує день народження співачка(на фото).Також особисте свято сьогодні відзначають міський голова Нововолинськата громадський діячВітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття й успіхів у роботі.Також 8 квітня вітаємо з днем ангела сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Авраам, Василь, Степан, Гаврило, Алла, Лариса та Анна. Зичимо їм життєвих перемог і наснаги.8 квітня 1972 року відбувся пуск першої черги тролейбусної лінії в Луцьку.З цієї нагоди в місті біля центрального універмагу о 10:00 почався урочистий мітинг. О 10:00 його відкрив голова виконкому Луцької міської Ради депутатів трудящих Іван Фурів.Після урочистостей перший секретар міськкому КП України В. Рибак перерізав червону стрічку, і в перший рейс до кінотеатру «Комсомолець» вирушив тролейбус №1.