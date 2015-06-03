Власник пса, який на Рівненщині покусав маленького хлопчика, був засуджений за вбивство





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Господар вигулював бійцівського пса на вулиці Богдана Хмельницького обласного центру. Помітивши дітей, собака легко перескочив через паркан і підійшов до хлопчика, якого став обнюхувати. 33-річна матір неодноразово робила зауваження чоловікові, аби він забрав пса від дітей. Втім, той не реагував, запевняючи, що собака лише грається.



Та, коли хлопчик випадково махнув рукою, собака накинулася на нього. Мама відразу почала рятувати дитину.



Господар теж намагався втихомирити свого вихованця, але безрезультатно.



Інцидент помітив чоловік, який перебував у авто неподалік. Він зумів відтягнути хлопчика, піднявши його високо догори.



Небайдужий свідок одразу викликав швидку та заніс дитину до аптеки, що розташована поруч. Там маленькому потерпілому надали першу меддопомогу.



Власник же зі своїм підопічним швидко покинули місце події.



Зі слів лікарів, дитину доставили до медзакладу у шоковому стані. У неї діагностували рани стегна та гомілки по десять та п’ять см кожна.



Поліцейські встановили особу чоловіка, який вигулював собаку без намордника та повідка. Ним виявився 44-річний рівнянин. З’ясувалося, чоловік — раніше судимий за вбивство з необережності та вчинення крадіжок, за що перебував у місцях позбавлення волі.



Крім того, рівнянин притягався і до адміністративної відповідальності: двічі за статтею 154 (порушення правил тримання собак) та статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події, за результатами якої прийматиметься відповідне рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повертаючись із садочка, другого квітня, близько 19 години, мама разом із чотирирічним сином та донькою зайшли на дитячий майданчик погратися. Однак, крім дітей, сюди завітала бійцівська собака, яка кинулася на хлопчика Про це повідомляє Рівне медіа Господар вигулював бійцівського пса на вулиці Богдана Хмельницького обласного центру. Помітивши дітей, собака легко перескочив через паркан і підійшов до хлопчика, якого став обнюхувати. 33-річна матір неодноразово робила зауваження чоловікові, аби він забрав пса від дітей. Втім, той не реагував, запевняючи, що собака лише грається.Та, коли хлопчик випадково махнув рукою, собака накинулася на нього. Мама відразу почала рятувати дитину.Господар теж намагався втихомирити свого вихованця, але безрезультатно.Інцидент помітив чоловік, який перебував у авто неподалік. Він зумів відтягнути хлопчика, піднявши його високо догори.Небайдужий свідок одразу викликав швидку та заніс дитину до аптеки, що розташована поруч. Там маленькому потерпілому надали першу меддопомогу.Власник же зі своїм підопічним швидко покинули місце події.Зі слів лікарів, дитину доставили до медзакладу у шоковому стані. У неї діагностували рани стегна та гомілки по десять та п’ять см кожна.Поліцейські встановили особу чоловіка, який вигулював собаку без намордника та повідка. Ним виявився 44-річний рівнянин. З’ясувалося, чоловік — раніше судимий за вбивство з необережності та вчинення крадіжок, за що перебував у місцях позбавлення волі.Крім того, рівнянин притягався і до адміністративної відповідальності: двічі за статтею 154 (порушення правил тримання собак) та статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події, за результатами якої прийматиметься відповідне рішення.

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