Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин





Рожищанин Володимир Ковалюк створює високохудожні витончені макрофотографії, - пише



"Макрозйомка – це фото дуже маленьких речей. Для цього треба наблизитись до предмета максимально близько. Особливо важко і водночас цікаво робити такі фото, наприклад, з комашкою. Така зйомка вимагає у першу чергу техніки відповідної та терпіння, а також відповідних налаштувань та детальної обробки фото", - розповідає про свою роботу Володимир.



Показуючи життя комах, фотограф ніби переносить глядачів у мікросвіт цих дивовижних істот, що живуть просто по сусідству з нами.



Макрофото зроблені у суботу, 6 квітня.













































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