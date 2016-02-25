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Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин
Волинський фотограф робить дивовижні макрофотографії тварин та рослин.

Рожищанин Володимир Ковалюк створює високохудожні витончені макрофотографії, - пише Волинь24.

"Макрозйомка – це фото дуже маленьких речей. Для цього треба наблизитись до предмета максимально близько. Особливо важко і водночас цікаво робити такі фото, наприклад, з комашкою. Така зйомка вимагає у першу чергу техніки відповідної та терпіння, а також відповідних налаштувань та детальної обробки фото", - розповідає про свою роботу Володимир.

Показуючи життя комах, фотограф ніби переносить глядачів у мікросвіт цих дивовижних істот, що живуть просто по сусідству з нами.

Макрофото зроблені у суботу, 6 квітня.

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

Волинський фотограф опублікував неймовірні макросвітлини комах та рослин

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Теги: макрофото, фотораф, комахи
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