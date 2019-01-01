У Ковелі чоловік штовхнув собаку під маршрутку – пес загинув, – соцмережі. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 23:15
У Ковелі чоловік штовхнув під маршрутку собаку, який на нього гавкав. Внаслідок отриманих травм пес помер.
Про це повідомляють у facebook-спільноті Kovel Animals.
"Чергова жахлива подія, що відображає, наскільки жорстокою може може бути людська істота...
1 квітня, м.Ковель, камери спостереження фіксують здавалось би несумісну зі здоровим глуздом ситуацію. Пес, що мешкав на місцевому ринку, жив собі , мав ім‘я, його годували, любили, та навіть навчили команді, за якою він... починав гавкотіти на автівки.
Звісно, виконання такої команди не є нормою соціальної поведінки, і частенько пес гавкотів навіть без виконання команди, та агресивним він, точно не був (висновки робимо після спілкування з людьми, що опікувались песиком).
Отож ситуація, велосипедист, що проїздив по вулиці Брестській, та пес, що декілька секунд пробіг поруч нього із гавкотом, а далі.., чоловік зупиняється, розвертається, іде на зустіч собаці, вже тримаючи велосипед у руках, та порівнявшись зі псом, навмисне штовхає останнього під колеса маршрутного таксі. Далі, далі не вистачає слів, що б описати ситуацію, є лише емоції, та страх, страх від того, що людина з явно хворою психікою (так, не боїмось робити подібний висновок) ходить посеред нас та наших дітей.
Песик не вижив, а горе-чоловік, чомусь поїхав у протилежному напрямку, що ще раз доводить його не зовсім адекватні дії.
Ми маємо свідків, відео з камер спостереження, та звертаємось до жителів міста, якщо вам щось відомо про дану особу, прохання повідомити нам. За цим фактом є заява до поліції, на відкриття кримінального провадження, просимо допомогти нам встановити особу вбивці песика", - йдеться в дописі.
УВАГА ВІДЕО 18+
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Про це повідомляють у facebook-спільноті Kovel Animals.
"Чергова жахлива подія, що відображає, наскільки жорстокою може може бути людська істота...
1 квітня, м.Ковель, камери спостереження фіксують здавалось би несумісну зі здоровим глуздом ситуацію. Пес, що мешкав на місцевому ринку, жив собі , мав ім‘я, його годували, любили, та навіть навчили команді, за якою він... починав гавкотіти на автівки.
Звісно, виконання такої команди не є нормою соціальної поведінки, і частенько пес гавкотів навіть без виконання команди, та агресивним він, точно не був (висновки робимо після спілкування з людьми, що опікувались песиком).
Отож ситуація, велосипедист, що проїздив по вулиці Брестській, та пес, що декілька секунд пробіг поруч нього із гавкотом, а далі.., чоловік зупиняється, розвертається, іде на зустіч собаці, вже тримаючи велосипед у руках, та порівнявшись зі псом, навмисне штовхає останнього під колеса маршрутного таксі. Далі, далі не вистачає слів, що б описати ситуацію, є лише емоції, та страх, страх від того, що людина з явно хворою психікою (так, не боїмось робити подібний висновок) ходить посеред нас та наших дітей.
Песик не вижив, а горе-чоловік, чомусь поїхав у протилежному напрямку, що ще раз доводить його не зовсім адекватні дії.
Ми маємо свідків, відео з камер спостереження, та звертаємось до жителів міста, якщо вам щось відомо про дану особу, прохання повідомити нам. За цим фактом є заява до поліції, на відкриття кримінального провадження, просимо допомогти нам встановити особу вбивці песика", - йдеться в дописі.
УВАГА ВІДЕО 18+
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