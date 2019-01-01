У Ковелі чоловік штовхнув собаку під маршрутку – пес загинув, – соцмережі. ВІДЕО 18+





Про це повідомляють у facebook-спільноті



"Чергова жахлива подія, що відображає, наскільки жорстокою може може бути людська істота...



1 квітня, м.Ковель, камери спостереження фіксують здавалось би несумісну зі здоровим глуздом ситуацію. Пес, що мешкав на місцевому ринку, жив собі , мав ім‘я, його годували, любили, та навіть навчили команді, за якою він... починав гавкотіти на автівки.



Звісно, виконання такої команди не є нормою соціальної поведінки, і частенько пес гавкотів навіть без виконання команди, та агресивним він, точно не був (висновки робимо після спілкування з людьми, що опікувались песиком).



Отож ситуація, велосипедист, що проїздив по вулиці Брестській, та пес, що декілька секунд пробіг поруч нього із гавкотом, а далі.., чоловік зупиняється, розвертається, іде на зустіч собаці, вже тримаючи велосипед у руках, та порівнявшись зі псом, навмисне штовхає останнього під колеса маршрутного таксі. Далі, далі не вистачає слів, що б описати ситуацію, є лише емоції, та страх, страх від того, що людина з явно хворою психікою (так, не боїмось робити подібний висновок) ходить посеред нас та наших дітей.



Песик не вижив, а горе-чоловік, чомусь поїхав у протилежному напрямку, що ще раз доводить його не зовсім адекватні дії.



Ми маємо свідків, відео з камер спостереження, та звертаємось до жителів міста, якщо вам щось відомо про дану особу, прохання повідомити нам. За цим фактом є заява до поліції, на відкриття кримінального провадження, просимо допомогти нам встановити особу вбивці песика", - йдеться в дописі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі чоловік штовхнув під маршрутку собаку, який на нього гавкав. Внаслідок отриманих травм пес помер.Про це повідомляють у facebook-спільноті Kovel Animals "Чергова жахлива подія, що відображає, наскільки жорстокою може може бути людська істота...1 квітня, м.Ковель, камери спостереження фіксують здавалось би несумісну зі здоровим глуздом ситуацію. Пес, що мешкав на місцевому ринку, жив собі , мав ім‘я, його годували, любили, та навіть навчили команді, за якою він... починав гавкотіти на автівки.Звісно, виконання такої команди не є нормою соціальної поведінки, і частенько пес гавкотів навіть без виконання команди, та агресивним він, точно не був (висновки робимо після спілкування з людьми, що опікувались песиком).Отож ситуація, велосипедист, що проїздив по вулиці Брестській, та пес, що декілька секунд пробіг поруч нього із гавкотом, а далі.., чоловік зупиняється, розвертається, іде на зустіч собаці, вже тримаючи велосипед у руках, та порівнявшись зі псом, навмисне штовхає останнього під колеса маршрутного таксі. Далі, далі не вистачає слів, що б описати ситуацію, є лише емоції, та страх, страх від того, що людина з явно хворою психікою (так, не боїмось робити подібний висновок) ходить посеред нас та наших дітей.Песик не вижив, а горе-чоловік, чомусь поїхав у протилежному напрямку, що ще раз доводить його не зовсім адекватні дії.Ми маємо свідків, відео з камер спостереження, та звертаємось до жителів міста, якщо вам щось відомо про дану особу, прохання повідомити нам. За цим фактом є заява до поліції, на відкриття кримінального провадження, просимо допомогти нам встановити особу вбивці песика", - йдеться в дописі.УВАГА ВІДЕО 18+

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