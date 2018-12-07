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У довоєнний час лучани полюбляли смакувати кавою у цукерні Розаліні. ФОТО

У довоєнний час лучани полюбляли смакувати кавою у цукерні Розаліні. ФОТО
У довоєнний період у Луцьку найпопулярнішим закладом, де можна було випити кави, була цукерня Розаліні.

Про це у facebook повідомляє Центр туристичної інформації та послуг.

Завдяки своїм властивостям, кава швидко оселилась у чашках європейців. Духовенство накладало заборони під приводом того, що «чорна кров турків», є згубним впливом ісламу на душі християн.

Існує декілька версій її появи в Україні. За легендою, саме козак Юрій-Франц Кульчицький навчив Європу, зокрема Австрію, пити каву, до якої призвичаївся під час перебування в турецькому полоні. Його «Блакитна пляшка» з’явилась у Відні у 1683.

У довоєнний час лучани полюбляли смакувати кавою у цукерні Розаліні. ФОТО


Ще одна поширена версія розповідає, що перша кав’ярня з’явилась у Кам’янці-Подільському у 1676 році — її відкрили турки «для своїх». Не виключено, що перше горня кави випили у 1472 році! За 200 років до приходу кави на Захід! А саме із запасів, залишених у турецькому обозі після невдалої облоги Хотинської фортеці.

Найпопулярнішим закладом такого роду у довоєнному Луцьку, безперечно була цукерня Розаліні. Відома своїм розмаїттям кондитерки. Кажуть, вона знаходилась за адресою Ягелонська, 30. Відгомін слави про неї чується і досі.

У довоєнний час лучани полюбляли смакувати кавою у цукерні Розаліні. ФОТО

У довоєнний час лучани полюбляли смакувати кавою у цукерні Розаліні. ФОТО


Майже 30 років кондитер Розаліні балував лучан своїми виробами. Його заклад став не тільки найсолодшим у місті, а й одним із осередків культурного життя.

На фото кавовий набір ХІХ століття.

У довоєнний час лучани полюбляли смакувати кавою у цукерні Розаліні. ФОТО

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Теги: цукерня, кава, кондитерська
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