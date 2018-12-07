У довоєнний час лучани полюбляли смакувати кавою у цукерні Розаліні. ФОТО
Сьогодні, 00:49
У довоєнний період у Луцьку найпопулярнішим закладом, де можна було випити кави, була цукерня Розаліні.
Про це у facebook повідомляє Центр туристичної інформації та послуг.
Завдяки своїм властивостям, кава швидко оселилась у чашках європейців. Духовенство накладало заборони під приводом того, що «чорна кров турків», є згубним впливом ісламу на душі християн.
Існує декілька версій її появи в Україні. За легендою, саме козак Юрій-Франц Кульчицький навчив Європу, зокрема Австрію, пити каву, до якої призвичаївся під час перебування в турецькому полоні. Його «Блакитна пляшка» з’явилась у Відні у 1683.
Ще одна поширена версія розповідає, що перша кав’ярня з’явилась у Кам’янці-Подільському у 1676 році — її відкрили турки «для своїх». Не виключено, що перше горня кави випили у 1472 році! За 200 років до приходу кави на Захід! А саме із запасів, залишених у турецькому обозі після невдалої облоги Хотинської фортеці.
Найпопулярнішим закладом такого роду у довоєнному Луцьку, безперечно була цукерня Розаліні. Відома своїм розмаїттям кондитерки. Кажуть, вона знаходилась за адресою Ягелонська, 30. Відгомін слави про неї чується і досі.
Майже 30 років кондитер Розаліні балував лучан своїми виробами. Його заклад став не тільки найсолодшим у місті, а й одним із осередків культурного життя.
На фото кавовий набір ХІХ століття.
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Про це у facebook повідомляє Центр туристичної інформації та послуг.
Завдяки своїм властивостям, кава швидко оселилась у чашках європейців. Духовенство накладало заборони під приводом того, що «чорна кров турків», є згубним впливом ісламу на душі християн.
Існує декілька версій її появи в Україні. За легендою, саме козак Юрій-Франц Кульчицький навчив Європу, зокрема Австрію, пити каву, до якої призвичаївся під час перебування в турецькому полоні. Його «Блакитна пляшка» з’явилась у Відні у 1683.
Ще одна поширена версія розповідає, що перша кав’ярня з’явилась у Кам’янці-Подільському у 1676 році — її відкрили турки «для своїх». Не виключено, що перше горня кави випили у 1472 році! За 200 років до приходу кави на Захід! А саме із запасів, залишених у турецькому обозі після невдалої облоги Хотинської фортеці.
Найпопулярнішим закладом такого роду у довоєнному Луцьку, безперечно була цукерня Розаліні. Відома своїм розмаїттям кондитерки. Кажуть, вона знаходилась за адресою Ягелонська, 30. Відгомін слави про неї чується і досі.
Майже 30 років кондитер Розаліні балував лучан своїми виробами. Його заклад став не тільки найсолодшим у місті, а й одним із осередків культурного життя.
На фото кавовий набір ХІХ століття.
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