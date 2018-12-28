Волинські медики прооперували у пацієнта одразу два органа, уражених раком. ФОТО





Про це інформують на сторінці закладу у



"Клінічний випадок надзвичайної складності.



Вже вкотре наші урологи зуміли максимально провести лікування хворого із полінеоплазією. Це рідкісний випадок, коли злоякісні пухлини утворюються первинно у двох різних органах. В даному випадку уражені нирка та простата.



6.04 проведена резекція пухлини правої нирки зі збереженою її функцією та хірургічне лікування раку простати.



На сьогоднішній день пацієнт почуває себе задовільно. А команда лікарів бажає швидкого одужання", - пишуть медики.







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