Волинські медики прооперували у пацієнта одразу два органа, уражених раком. ФОТО
Сьогодні, 06:22
Урологи Ковельського МТМО прооперували пацієнта, у якого раком були уражені одразу два органи.
Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
"Клінічний випадок надзвичайної складності.
Вже вкотре наші урологи зуміли максимально провести лікування хворого із полінеоплазією. Це рідкісний випадок, коли злоякісні пухлини утворюються первинно у двох різних органах. В даному випадку уражені нирка та простата.
6.04 проведена резекція пухлини правої нирки зі збереженою її функцією та хірургічне лікування раку простати.
На сьогоднішній день пацієнт почуває себе задовільно. А команда лікарів бажає швидкого одужання", - пишуть медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
"Клінічний випадок надзвичайної складності.
Вже вкотре наші урологи зуміли максимально провести лікування хворого із полінеоплазією. Це рідкісний випадок, коли злоякісні пухлини утворюються первинно у двох різних органах. В даному випадку уражені нирка та простата.
6.04 проведена резекція пухлини правої нирки зі збереженою її функцією та хірургічне лікування раку простати.
На сьогоднішній день пацієнт почуває себе задовільно. А команда лікарів бажає швидкого одужання", - пишуть медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські медики прооперували у пацієнта одразу два органа, уражених раком. ФОТО
Сьогодні, 06:22
У райцентрі на Волині працює виїзний мамограф
Сьогодні, 04:28
Вигоріло 2 га території: на Волині вогнеборці разом з лісівниками гасили суху траву. ФОТО
Сьогодні, 03:04
На Рівненщині облаштовують дорогу до Хрінницького водосховища
Сьогодні, 02:38