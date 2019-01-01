У райцентрі на Волині працює виїзний мамограф
Сьогодні, 04:28
З 5 по 17 квітня біля Горохівської ЦРЛ працюватиме виїзний мамограф онкодиспансеру.
Графік роботи – з 9:00 до 15:00. Про це у спільноті «Підслухано Горохів» написала Вікторія Ліщишина.
Жінок запрошують на профілактичне обстеження молочних залоз.
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Графік роботи – з 9:00 до 15:00. Про це у спільноті «Підслухано Горохів» написала Вікторія Ліщишина.
Жінок запрошують на профілактичне обстеження молочних залоз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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