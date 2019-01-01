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У райцентрі на Волині працює виїзний мамограф

У райцентрі на Волині працює виїзний мамограф
З 5 по 17 квітня біля Горохівської ЦРЛ працюватиме виїзний мамограф онкодиспансеру.

Графік роботи – з 9:00 до 15:00. Про це у спільноті «Підслухано Горохів» написала Вікторія Ліщишина.

Жінок запрошують на профілактичне обстеження молочних залоз.

У райцентрі на Волині працює виїзний мамограф

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Теги: Горохів, виїзний мамограф, обстеження
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