У райцентрі на Волині працює виїзний мамограф





Графік роботи – з 9:00 до 15:00. Про це у спільноті Вікторія Ліщишина.



Жінок запрошують на профілактичне обстеження молочних залоз.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 5 по 17 квітня біля Горохівської ЦРЛ працюватиме виїзний мамограф онкодиспансеру.Графік роботи – з 9:00 до 15:00. Про це у спільноті «Підслухано Горохів» написалаЖінок запрошують на профілактичне обстеження молочних залоз.

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