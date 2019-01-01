8 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:09
8 квітня 2019 року вшановується день Архангела Гавриїла, який був дуже наближеним до Бога. Його дуже шанують у християнстві. Архангелу Гавриїлу часто моляться від позбавлення хвороби.
Іменини сьогодні святкують: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, пише 24 канал.
Народні прикмети на 8 квітня
– Якщо черемха зацвіла – можна картоплю висаджувати.
– Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.
– Заморозки цього дня – прикмета того, що весна буде холодною, а літо прийде ще нескоро.
Що можна робити 8 квітня
1. Слухайте свій голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.
2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.
Що не можна робити 8 квітня
1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.
2. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт вернеться до вас бумерангом.
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Іменини сьогодні святкують: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, пише 24 канал.
Народні прикмети на 8 квітня
– Якщо черемха зацвіла – можна картоплю висаджувати.
– Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.
– Заморозки цього дня – прикмета того, що весна буде холодною, а літо прийде ще нескоро.
Що можна робити 8 квітня
1. Слухайте свій голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.
2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.
Що не можна робити 8 квітня
1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.
2. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт вернеться до вас бумерангом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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