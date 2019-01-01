Як на Світязь привезли перший теплохід. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:16
Донька покійного капітана Віталія Волкова – Олена-Єва Ляшук – віднайшла в архіві батька світлини того, як на Світязь переправляли теплохід.
Про це вона написала у групі «Світязь: історія, факти, відпочинок» у Facebook, передає Район.Шацьк.
«Майже містична історія з «затонувшим розкладом», дякуючи Сергій Озімок, має своє продовження...
І ще трохи з історії судноплавства на Світязі. Я переглянула архіви свого батька, капітана ПТ-141, Волкова Віталія Миколайовича, і знайшла фотографії, які він робив власноруч, під час транспортування теплохода з Київського річкового порту до Світязя.
Для передислокації теплохода з нього зрізана вся надбудова. Три тягачі тягнули корпус теплохода, встановлений на спеціальну платформу, на Волинь. Кортеж супроводжували високопосадовці з ГУРФу і транспортної організації, а також, звичайно, і його майбутній Капітан... Дуже важко долався цей шлях, але найбільші випробування, дійсно, далися під час транспортування каравану (27 м - довжини та 5 - ширини) у селі Світязь, та під час його остаточної збірки та до спуску на воду, 4 серпня 1974 року.
І ще одна цікава знахідка. Афіша Львівської організації Спілки письменників України, від 17 серпня 1975 року. На теплоході відбувся Літературний рейд братерства, в якому прийняли участь письменники України та Білорусії і залишили на згадку батькові свої автографи на цій афіші, підписавши її: «Зачаровані красою Світязя»...Афішу тато зберіг. І я поділюся цим з Вами. Серед письменників: Петро Мах, Василь Гей, Микола Матвійчук, М. Ярмала, Р. Іванчук, М.Романченко та багато інших. Львів- Луцьк- Брест-Червоноград. З повагою, до всіх світезян, Олена-Єва Ляшук (Волкова)», – йдеться у дописі.
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Про це вона написала у групі «Світязь: історія, факти, відпочинок» у Facebook, передає Район.Шацьк.
«Майже містична історія з «затонувшим розкладом», дякуючи Сергій Озімок, має своє продовження...
І ще трохи з історії судноплавства на Світязі. Я переглянула архіви свого батька, капітана ПТ-141, Волкова Віталія Миколайовича, і знайшла фотографії, які він робив власноруч, під час транспортування теплохода з Київського річкового порту до Світязя.
Для передислокації теплохода з нього зрізана вся надбудова. Три тягачі тягнули корпус теплохода, встановлений на спеціальну платформу, на Волинь. Кортеж супроводжували високопосадовці з ГУРФу і транспортної організації, а також, звичайно, і його майбутній Капітан... Дуже важко долався цей шлях, але найбільші випробування, дійсно, далися під час транспортування каравану (27 м - довжини та 5 - ширини) у селі Світязь, та під час його остаточної збірки та до спуску на воду, 4 серпня 1974 року.
І ще одна цікава знахідка. Афіша Львівської організації Спілки письменників України, від 17 серпня 1975 року. На теплоході відбувся Літературний рейд братерства, в якому прийняли участь письменники України та Білорусії і залишили на згадку батькові свої автографи на цій афіші, підписавши її: «Зачаровані красою Світязя»...Афішу тато зберіг. І я поділюся цим з Вами. Серед письменників: Петро Мах, Василь Гей, Микола Матвійчук, М. Ярмала, Р. Іванчук, М.Романченко та багато інших. Львів- Луцьк- Брест-Червоноград. З повагою, до всіх світезян, Олена-Єва Ляшук (Волкова)», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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