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Як на Світязь привезли перший теплохід. РЕТРОФОТО

Як на Світязь привезли перший теплохід. РЕТРОФОТО
Донька покійного капітана Віталія ВолковаОлена-Єва Ляшук – віднайшла в архіві батька світлини того, як на Світязь переправляли теплохід.

Про це вона написала у групі «Світязь: історія, факти, відпочинок» у Facebook, передає Район.Шацьк.

«Майже містична історія з «затонувшим розкладом», дякуючи Сергій Озімок, має своє продовження...

І ще трохи з історії судноплавства на Світязі. Я переглянула архіви свого батька, капітана ПТ-141, Волкова Віталія Миколайовича, і знайшла фотографії, які він робив власноруч, під час транспортування теплохода з Київського річкового порту до Світязя.

Для передислокації теплохода з нього зрізана вся надбудова. Три тягачі тягнули корпус теплохода, встановлений на спеціальну платформу, на Волинь. Кортеж супроводжували високопосадовці з ГУРФу і транспортної організації, а також, звичайно, і його майбутній Капітан... Дуже важко долався цей шлях, але найбільші випробування, дійсно, далися під час транспортування каравану (27 м - довжини та 5 - ширини) у селі Світязь, та під час його остаточної збірки та до спуску на воду, 4 серпня 1974 року.

І ще одна цікава знахідка. Афіша Львівської організації Спілки письменників України, від 17 серпня 1975 року. На теплоході відбувся Літературний рейд братерства, в якому прийняли участь письменники України та Білорусії і залишили на згадку батькові свої автографи на цій афіші, підписавши її: «Зачаровані красою Світязя»...Афішу тато зберіг. І я поділюся цим з Вами. Серед письменників: Петро Мах, Василь Гей, Микола Матвійчук, М. Ярмала, Р. Іванчук, М.Романченко та багато інших. Львів- Луцьк- Брест-Червоноград. З повагою, до всіх світезян, Олена-Єва Ляшук (Волкова)», – йдеться у дописі.
Як на Світязь привезли перший теплохід. РЕТРОФОТО
Як на Світязь привезли перший теплохід. РЕТРОФОТО
Як на Світязь привезли перший теплохід. РЕТРОФОТО
Як на Світязь привезли перший теплохід. РЕТРОФОТО
Як на Світязь привезли перший теплохід. РЕТРОФОТО
Як на Світязь привезли перший теплохід. РЕТРОФОТО


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Теги: Світязь, озеро, теплохід, туризм, ретрофото
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