Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО





Фото зі служби опублікували у Facebook.



7 квітня православна церква відзначала велике свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цьогоріч в Свято-Миколаївському монастирі свято було особливим.



Розділити радість Благовіщення до братії обителі та місцевих вірян завітав перший намісник відродженого у 2003 році монастиря, а тепер єпископ Кропивницький і Голованівський Марк (Левків). Завершилось богослужіння уставним многоліттям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Свято-Миколаївському монастирі, що у селі Жидичин, відзначили одне з головних свят у православному календарі — Благовіщення Пресвятої Богородиці.Фото зі служби опублікували у Facebook.7 квітня православна церква відзначала велике свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цьогоріч в Свято-Миколаївському монастирі свято було особливим.Розділити радість Благовіщення до братії обителі та місцевих вірян завітав перший намісник відродженого у 2003 році монастиря, а тепер єпископ Кропивницький і Голованівський. Завершилось богослужіння уставним многоліттям.

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