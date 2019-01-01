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Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО

Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО
У Свято-Миколаївському монастирі, що у селі Жидичин, відзначили одне з головних свят у православному календарі — Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Фото зі служби опублікували у Facebook.

7 квітня православна церква відзначала велике свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цьогоріч в Свято-Миколаївському монастирі свято було особливим.

Розділити радість Благовіщення до братії обителі та місцевих вірян завітав перший намісник відродженого у 2003 році монастиря, а тепер єпископ Кропивницький і Голованівський Марк (Левків). Завершилось богослужіння уставним многоліттям.
Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО
Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО
Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО
Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО
Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО
Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО
Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО


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Теги: релігія, храм, Жидичин, монастир, Благовіщення
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