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Як виглядають і за скільки можна купити котеджі у «Струмочку». ФОТО*

Як виглядають і за скільки можна купити котеджі у «Струмочку». ФОТО*
Будівельна компанія «Інвестор» продає затишні котеджі у житловому комплексі «Струмочок», що знаходиться під Луцьком, у селі Струмівка.

Тут росте ціле сучасне містечко з продуманою інфраструктурою і стильною архітектурою. У «Струмочку» на величезній території компактно розмістяться і і тунхауси, і окремі котеджі, і багатоквартині будинки.

Уже сьогодні у «Струмочку» можна купити котеджі двох типів: площею 128,4 м² (62 000 $) та площею 156,06 м² (79 000 $).

Котедж площею 128,4 м²

Цей котедж – відносно невеликий (як для окремо стоячого будинку), втім комфортний, продуманий і затишний. На першому поверсі – простора вітальня, площею 28,33 м². Є також кухня, ще одна кімната та санвузол.

На другому поверсі чотири кімнати. Одна зі спалень – найбільша, має площу 15,58 м². Решта за площею приблизно однакові – по 13 м². На другому поверсі – ще один санвузол.

У будинку встановлені енергоощадні вікна, є автономне опалення.

Будинок продається з повністю завершеними зовнішніми роботами та парканом. Тут доволі велика присадибна ділянка, де можна зробити великий та красивий газон, встановити альтанку. Ідеальний простір для святкувань на вулиці, барбекю із друзями тощо.

Перейдіть, щоб побачити «поглядом птаха», як будують «Струмочок»

Фото з місця будівництва котеджів площею 128,4 м²

Котеджі площею 128,4 м² уже будують (фото зроблене 3 квітня)
Котеджі площею 128,4 м² уже будують (фото зроблене 3 квітня)
Як виглядають і за скільки можна купити котеджі у «Струмочку». ФОТО*
Котеджі площею 128,4 м² уже будують (фото зроблене 3 квітня)
Котеджі площею 128,4 м² уже будують (фото зроблене 3 квітня)

Планування котеджів площею 128,4 м²

Котедж площею 156,06 м²
Цей проект – американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.

«Ніхто ні від кого не ховатиметься за високими парканами, оскільки територію охоронятимуть, і на неї не зможе потрапити ніхто, окрім мешканців котеджів», – кажуть у Будівельній компанії «Інвестор».

Дізнатися детальніше, якими будуть котеджі американського зразка у «Струмочку»
Проект котеджу площею 156,06 м²
Проект котеджу площею 156,06 м²

Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею і вітальнею. Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.

Територія – максимально озеленена. Планують використати мінімальну кількість бруківки, натомість додати максимум зелені біля будинків.Також будинок матиме терасу. Влітку там можна буде натягнути тент.

Дизайнери Будівельної компанії «Інвестор» розробили варіанти того, як можна облаштувати вітальню, спальню, дитячу кімнату та санвузли у таких будинках (див нижче).

Як виглядають і за скільки можна купити котеджі у «Струмочку». ФОТО*

Планування котеджів
Як виглядають і за скільки можна купити котеджі у «Струмочку». ФОТО*
Як виглядають і за скільки можна купити котеджі у «Струмочку». ФОТО*
Як виглядають і за скільки можна купити котеджі у «Струмочку». ФОТО*
Як виглядають і за скільки можна купити котеджі у «Струмочку». ФОТО*



Де знаходяться котеджі?

У житловому комплексі «Струмочок», що в селі Струмівка під Луцьком. Тут спокійно і затишно, немає шуму міста. Натомість розташування зручне, тож за 10-15 хвилин можна доїхати власною автівкою до центру Луцька.

Жителі «Струмочку» будуть у безпеці, оскільки територія всього житлового комплексу охороняється. Тут багато зелені, є великий дитячий майданчик.

Перейдіть, аби побачити відео, на якому змоделювали майбутній ЖК «Струмочок»

Якщо ви хочете придбати житло у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор» за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

Офіційна сторінка Будівельної компанії «Інвестор»: investor.lutsk.ua


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Теги: котедж, Струмочок, Інвестор
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