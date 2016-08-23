У Луцьку зловили водія Renault, який їздив з фальшивими документами
Сьогодні, 09:56
У Луцьку на вулиці Чернишевського патрульні затримали автомобіль з підробленими документами.
Інцидент трапився вчора приблизно о 23:45 хв екіпаж патрульної поліції зупинив Renault Laguna під керуванням 41-річного водія.
Під час перевірки документів було помічено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції – виявлено невідповідність номеру кузова з номером, внесеним у базу.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився вчора приблизно о 23:45 хв екіпаж патрульної поліції зупинив Renault Laguna під керуванням 41-річного водія.
Під час перевірки документів було помічено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції – виявлено невідповідність номеру кузова з номером, внесеним у базу.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині медики за день 6 разів їздили рятувати побитих людей
Сьогодні, 10:01
У Луцьку п'яний професор СНУ протаранив паркан і виїхав на тротуар: подробиці аварії
Сьогодні, 09:59
У Луцьку зловили водія Renault, який їздив з фальшивими документами
Сьогодні, 09:56
Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО
Сьогодні, 09:41