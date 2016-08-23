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У Луцьку зловили водія Renault, який їздив з фальшивими документами

У Луцьку зловили водія Renault, який їздив з фальшивими документами
У Луцьку на вулиці Чернишевського патрульні затримали автомобіль з підробленими документами.

Інцидент трапився вчора приблизно о 23:45 хв екіпаж патрульної поліції зупинив Renault Laguna під керуванням 41-річного водія.

Під час перевірки документів було помічено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції – виявлено невідповідність номеру кузова з номером, внесеним у базу.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

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Теги: водій, патрульні, документи
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