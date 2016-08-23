У Луцьку зловили водія Renault, який їздив з фальшивими документами





Інцидент трапився вчора приблизно о 23:45 хв екіпаж патрульної поліції зупинив Renault Laguna під керуванням 41-річного водія.



Під час перевірки документів було помічено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції – виявлено невідповідність номеру кузова з номером, внесеним у базу.



На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Чернишевського патрульні затримали автомобіль з підробленими документами.Інцидент трапився вчора приблизно о 23:45 хв екіпаж патрульної поліції зупинив Renault Laguna під керуванням 41-річного водія.Під час перевірки документів було помічено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції – виявлено невідповідність номеру кузова з номером, внесеним у базу.На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію