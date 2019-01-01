У Луцьку п'яний професор СНУ протаранив паркан і виїхав на тротуар: подробиці аварії









Винуватець не зупинився після аварії і рушив далі, вчинивши ще одну ДТП на кільці вулиць Гордіюк-Конякіна.



Нетверезий водій виїхав на тротуар та пошкодив огородження.

На 48-річного чоловіка оформили 5 протоколів, у тому числі, за керування в стані сп’яніння.



Зауважимо, що на фото - професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук Жолт Кормош.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій Audi не впорався з керуванням та зіткнувся з Volkswagen. Подія трапилася надвечір, 7 квітня, на кільці вулиці Гордіюк-проспекті Відродження, повідомляє патрульна поліція у Facebook.Винуватець не зупинився після аварії і рушив далі, вчинивши ще одну ДТП на кільці вулиць Гордіюк-Конякіна.Нетверезий водій виїхав на тротуар та пошкодив огородження.На 48-річного чоловіка оформили 5 протоколів, у тому числі, за керування в стані сп’яніння.Зауважимо, що на фото - професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук

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