На Волині медики за день 6 разів їздили рятувати побитих людей

За добу 7 квітня на Волині бригади екстреної медичної допомоги здійснили 444 виїзди на виклики, з них 21 виїзд був безрезультатним.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Додають, що у приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 121 особу.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 2 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги: у Камінь-Каширському районі до села Ворокомле і у Ратнівському районі до села Гірники.Бригади екстреної медичної допомоги виявили 4 випадки гострих коронарних синдромів, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП та 6 – з приводу кримінального травматизму (побили).