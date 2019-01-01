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На Волині медики за день 6 разів їздили рятувати побитих людей

На Волині медики за день 6 разів їздили рятувати побитих людей
За добу 7 квітня на Волині бригади екстреної медичної допомоги здійснили 444 виїзди на виклики, з них 21 виїзд був безрезультатним.

Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Додають, що у приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 121 особу.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 2 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги: у Камінь-Каширському районі до села Ворокомле і у Ратнівському районі до села Гірники.

Бригади екстреної медичної допомоги виявили 4 випадки гострих коронарних синдромів, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП та 6 – з приводу кримінального травматизму (побили).

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Теги: бійки, Волинь, медики
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