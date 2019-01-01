На Волині медики за день 6 разів їздили рятувати побитих людей
Сьогодні, 10:01
За добу 7 квітня на Волині бригади екстреної медичної допомоги здійснили 444 виїзди на виклики, з них 21 виїзд був безрезультатним.
Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Додають, що у приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 121 особу.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 2 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги: у Камінь-Каширському районі до села Ворокомле і у Ратнівському районі до села Гірники.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 4 випадки гострих коронарних синдромів, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП та 6 – з приводу кримінального травматизму (побили).
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Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Додають, що у приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 121 особу.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 2 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги: у Камінь-Каширському районі до села Ворокомле і у Ратнівському районі до села Гірники.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 4 випадки гострих коронарних синдромів, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП та 6 – з приводу кримінального травматизму (побили).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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